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DryCare Essential HP4935/22 Sèche-cheveux
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HP4935/22
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Manuel d’utilisation
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Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
À quoi sert la fonction air froid de mon sèche-cheveux Philips ?
En quoi consiste la fonction ionisante sur ma brosse coiffante Philips ?
Utilisation des accessoires du sèche-cheveux Philips
Comment nettoyer ma brosse coiffante Philips ?
Ma brosse coiffante Philips ne s'allume pas