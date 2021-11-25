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Arrêté
Friteuse saine
Multicuiseur 1,2 kg
Blanche
La technologie exclusive Rapid Air d'Airfryer vous permet de frire, cuire, rôtir et griller les plats et en-cas les plus savoureux contenant jusqu'à 80 % de matières grasses en moins par rapport à une friteuse classique ! En outre, Philips Airfryer avec technologie Rapid Air dégage moins d'odeurs et de fumée qu'une friteuse traditionnelle. Plus facile à nettoyer, elle est également sûre et économique !
Capacité de 1,2 kg pour nourrir jusqu'à 5 personnes. Désormais, même les grandes familles peuvent profiter des avantages d'Airfryer, grâce à une capacité supplémentaire de 50 %.**
L'écran tactile numérique vous permet de contrôler avec plus de précision et de facilité le temps de cuisson et la température. Savourez des plats cuits à la perfection !
5.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Drbadgeo
25/11/2021
Ελλάδα
Η καλύτερη αγορά που έχω κάνει.Ποιότητα τιμή 10/10
Ποιοτική και αξιόπιστη. Ότι καλύτερο στην κατηγορία της.
Pour
Γρήγορη και αξιόπιστη
Contre
Δεν αφαιρείται το δίχτυ από το καλάθι
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips.