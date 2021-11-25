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Arrêté

Avance CollectionAirfryer XL

HD9240/30

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Les frites les plus savoureuses, jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*
La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Avance

Avance
Plaque de gril

CP9751/01

Avec technologie Rapid Air pour un résultat parfait

Les frites les plus savoureuses, jusqu'à 80 % de M.G. en moins !*

  • Friteuse saine

  • Multicuiseur 1,2 kg

  • Blanche

Technologie Rapid Air, pour des fritures plus saines

Technologie Rapid Air, pour des fritures plus saines

La technologie exclusive Rapid Air d'Airfryer vous permet de frire, cuire, rôtir et griller les plats et en-cas les plus savoureux contenant jusqu'à 80 % de matières grasses en moins par rapport à une friteuse classique ! En outre, Philips Airfryer avec technologie Rapid Air dégage moins d'odeurs et de fumée qu'une friteuse traditionnelle. Plus facile à nettoyer, elle est également sûre et économique !

Grande capacité de cuisson de 1,2 kg pour plus de repas savoureux

Grande capacité de cuisson de 1,2 kg pour plus de repas savoureux

Capacité de 1,2 kg pour nourrir jusqu'à 5 personnes. Désormais, même les grandes familles peuvent profiter des avantages d'Airfryer, grâce à une capacité supplémentaire de 50 %.**

Écran numérique pour contrôler facilement le temps de cuisson et la température

Écran numérique pour contrôler facilement le temps de cuisson et la température

L'écran tactile numérique vous permet de contrôler avec plus de précision et de facilité le temps de cuisson et la température. Savourez des plats cuits à la perfection !

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recommandent ce produit

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25/11/2021

Ελλάδα

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

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  1. Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips.