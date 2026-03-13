Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Cuisson
Toutes les séries
Avance Collection Airfryer XL
Arrêté
Assistance
HD9240/30
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Airfryer XL HD9240/30 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection Airfryer XL
Tout (14)
Compatibilité : accessoires Airfryer Philips/friteuses
Comment utiliser les options de présélection de mon Airfryer Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Où puis-je trouver des recettes pour mon Airfryer Philips ?
Accessoires Airfryers XXLAirfryer Philips - Set Grill & brochettes
Collection VivaAirfryer
AvancePlaque de gril
Accessoire Airfryer
Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.
De la fumée s'échappe de mon Philips Airfryer
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider