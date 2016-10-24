Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HD9115/10
La saveur pure des aliments cuits à la vapeur
Une cuisson à la vapeur aux réglages parfaits pour chaque repas.
5 l / 900 W
Minuterie manuelle
Diffuseur d'arôme
Plastique, blanc/beige
Le diffuseur d'arôme exclusif du Cuiseur Vapeur Philips ajoute un délicieux goût d'herbes aromatiques et d'épices à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.
4.0
sur 5
4
Avis
MITSOU19
24/10/2016
France
Acheteur vérifié
Ce produit est excellent
Pratique, peu encombrant et d'une grande simplicité d'utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur
Phil2Leg
24/10/2016
France
Acheteur vérifié
Ce produit est excellent
Pratique, peu encombrant et d'une grande simplicité d'utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur
sarouna
15/10/2016
France
Acheteur vérifié
très bon produit
très facile et pratique. on cuit sainement et sans efforts. seuls bémols le tableau de cuisson des ingrédients aurait été mieux avec quelques explications ( là on a que les dessins pas terribles! ) et la minuterie qu'on ne peut pas arrêter ou baisser si la cuisson est finie plus tôt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cuiseur vapeur Daily HD9115/10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cuiseur vapeur Daily HD9115/10