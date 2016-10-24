ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • La saveur pure des aliments cuits à la vapeur
  • La saveur pure des aliments cuits à la vapeur

Arrêté

Collection DailyCuiseur Vapeur

HD9115/10

4

| (4) Avis

La saveur pure des aliments cuits à la vapeur

Une cuisson à la vapeur aux réglages parfaits pour chaque repas.

Voir tous les avantages

Avec diffuseur d'arôme

La saveur pure des aliments cuits à la vapeur

  • 5 l / 900 W

  • Minuterie manuelle

  • Diffuseur d'arôme

  • Plastique, blanc/beige

Le diffuseur d'arôme ajoute un délicieux goût d'herbes aromatiques et d'épices

Le diffuseur d'arôme ajoute un délicieux goût d'herbes aromatiques et d'épices

Le diffuseur d'arôme exclusif du Cuiseur Vapeur Philips ajoute un délicieux goût d'herbes aromatiques et d'épices à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.

La cuisson vapeur saine permet de préserver les nutriments des aliments

La cuisson vapeur saine permet de préserver les nutriments des aliments

Minuterie pour la cuisson du poisson, des légumes, du riz et d'autres aliments

Minuterie pour la cuisson du poisson, des légumes, du riz et d'autres aliments

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

4

Avis

4
3
2

24/10/2016

France

France

Acheteur vérifié

Ce produit est excellent

Pratique, peu encombrant et d'une grande simplicité d'utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur

24/10/2016

France

France

Acheteur vérifié

Ce produit est excellent

Pratique, peu encombrant et d'une grande simplicité d'utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur

15/10/2016

France

France

Acheteur vérifié

très bon produit

très facile et pratique. on cuit sainement et sans efforts. seuls bémols le tableau de cuisson des ingrédients aurait été mieux avec quelques explications ( là on a que les dessins pas terribles! ) et la minuterie qu'on ne peut pas arrêter ou baisser si la cuisson est finie plus tôt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Cuiseur vapeur Daily HD9115/10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Cuiseur vapeur Daily HD9115/10

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.