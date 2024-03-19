ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Collection Daily Cuiseur Vapeur

Arrêté

Assistance

Collection DailyCuiseur Vapeur

HD9115/10

Collection Daily Cuiseur Vapeur

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Steamer HD9115/10 - English (US)

  • PDF fichier, 268.2 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Steamer

  • PDF fichier, 1.2 MB
  • 10 March 2024

Foire aux questions