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Arrêté
4.5
sur 5
50
Avis
89%
recommandent ce produit
Luysa
02/03/2021
España
Acheteur vérifié
El producto cumple con mis expectativas
El producto cumple mis expectativas. Relación calidad precio es muy buen producto producto. Tengo varios productos philips y estoy encantada con ellos.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Oui, je recommande ce produit
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Josewito
21/02/2021
España
El producto tiene unas funciones fantasticas
Me gusta porque corta muy bien el pelo y apura al maximo
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Aliche8
25/11/2019
España
Acheteur vérifié
El producto es facil de utilizar
Me ha gustado el producto por que es muy facil de utilizar. Su mango es comodo, limpieza facil y resultados perfectos.
Pour
Utilizacion sin cables
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Oui, je recommande ce produit
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