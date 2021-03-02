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Hairclipper series 3000 HC3520/15 Tondeuse à cheveux

HC3520/15

4.5
| (50) Avis | 89% recommandent ce produit
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89%

recommandent ce produit

2

02/03/2021

España

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Acheteur vérifié

El producto cumple con mis expectativas

El producto cumple mis expectativas. Relación calidad precio es muy buen producto producto. Tengo varios productos philips y estoy encantada con ellos.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello

Oui, je recommande ce produit

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21/02/2021

España

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El producto tiene unas funciones fantasticas

Me gusta porque corta muy bien el pelo y apura al maximo

Oui, je recommande ce produit

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25/11/2019

España

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Acheteur vérifié

El producto es facil de utilizar

Me ha gustado el producto por que es muy facil de utilizar. Su mango es comodo, limpieza facil y resultados perfectos.

Pour

Utilizacion sin cables

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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