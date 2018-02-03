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Arrêté
HC3410/85
Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite*
La TONDEUSE À CHEVEUX Series 3000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant et le sabot cheveux réglable sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise à chaque fois. Comprend également une tondeuse confort nez-oreilles-sourcils.
Lames en inox
13 hauteurs de coupe
Fonctionnement sur secteur
Tondeuse nez-oreilles incluse
Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une durabilité inégalée.*
Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.
Sélectionnez et verrouillez simplement la hauteur de votre choix sur le sabot réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 2 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.
3.6
sur 5
31
Avis
campi
03/02/2018
España
Es un producto Philps
Llevo años tratando con productos Philips a mi personalmente me da confianza, naturalmente, no todo es perfección, pero tienen cierta relevancia sus productos, y esto ya da una garantía
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper
mininessie
04/10/2016
España
Acheteur vérifié
Fácil de usar y cómodo
Me gusta que no haya que cambiar las guías,el que solo lleve un peine graduable es mucho más cómodo para mí. El rendimiento es bueno,estoy contenta con la compra.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper
donieleon
02/12/2015
Italia
Acheteur vérifié
ottimo prodotto
Prodotto semplice da usare ed efficace. Lo consiglio a tutti. Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3410/85 Regolacapelli
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3410/85 Regolacapelli
Euromonitor International, volume des ventes au détail, produits de soins électriques composés notamment de rasoirs corporels, de nettoyants visage électriques et d'appareils de soins capillaires, données de 2025.
Par rapport aux précédents modèles Philips
Garantie mondiale de 5 ans - modèle HC3410 uniquement