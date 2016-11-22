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HC3400/15
Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite*
La TONDEUSE À CHEVEUX série 3000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant, les lames en acier inoxydable et le sabot cheveux réglable sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise, jour après jour.
Lames en inox
13 hauteurs de coupe
Fonctionnement sur secteur
Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour fonctionner de manière optimale après chaque utilisation, et couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques.*
Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.
Sélectionnez et verrouillez simplement la hauteur de votre choix sur le sabot réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 2 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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3.6
sur 5
41
Avis
joverco
22/11/2016
España
Acheteur vérifié
per la meva sra i jo maravellos
cortapelo funcional moderno de fácil manejo y que me ahorra mantenimiento. me gusta.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
CARLOS08
13/01/2016
España
ESTE PRODUCTO TIENE UNAS CARACTERISTICAS EXCELENTES
LES RECOMIENDO ESTE PRODUCTO ES UNO DE LOS MEJORES QUEE TENIDO Y COMO FHILIPS NINGUNO
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
agoavon
27/05/2017
Italia
dire che è eccellente è riduttivo!!!
ottimo taglia capelli, il mio fidanzato è entusiasto, l'ha trovato velocissimo e facile da usare anche da soli.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Regolacapelli
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Regolacapelli
Euromonitor International, volume des ventes au détail, produits de soins électriques composés notamment de rasoirs corporels, de nettoyants visage électriques et d'appareils de soins capillaires, données de 2025.
Par rapport aux précédents modèles Philips