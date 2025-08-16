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Arrêté
GC801/10
Défroissage horizontal ou vertical
Vapeur jusqu'à 32 g/min
Technologie De-Calc
Aucun risque de brûlure
Jusqu'à 32 g/min de débit vapeur puissant, pour des résultats rapides tous les jours.
Prêt à l'emploi en seulement 60 secondes.
Défroissez votre tenue en 3 minutes** seulement. La plaque chauffante évite que de la condensation ne se dépose sur vos vêtements, pour des résultats rapides.
Récompenses
1.0
sur 5
1
Avis
flamingo_25
16/08/2025
Ελλάδα
Απαράδεκτο
Πολύ αδύναμη και όχι σταθερή ροή του ατμού. Κακό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα με τσακίσματα και ζάρες να παραμένουν σε πουκάμισα και μπλουζάκια.
Cet avis concerne le produit Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού
Cet avis concerne le produit Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 10 secondes d'exposition statique.
T-shirt femme en coton et jupe longueur genou testés au débit de vapeur maximal par un laboratoire Philips