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  • Puissant et pratique, pour des résultats rapides tous les jours
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Arrêté

Série 8000Défroisseur à main

GC801/10

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1 récompense

Puissant et pratique, pour des résultats rapides tous les jours
Le nouveau Philips série 8000 assure un défroissage facile et rapide de votre tenue du jour, soit jusqu'à 5 vêtements par séance, sans nécessiter de table à repasser. Il convient à tous les tissus, même délicats, sans danger de lustrage ou de brûlure.
Voir tous les avantages

Plus besoin de table à repasser !

Puissant et pratique, pour des résultats rapides tous les jours

  • Défroissage horizontal ou vertical

  • Vapeur jusqu'à 32 g/min

  • Technologie De-Calc

  • Aucun risque de brûlure

Débit vapeur puissant de 32 g/min, pour des résultats rapides

Débit vapeur puissant de 32 g/min, pour des résultats rapides

Jusqu'à 32 g/min de débit vapeur puissant, pour des résultats rapides tous les jours.

Prêt à l'emploi en 60 secondes

Prêt à l'emploi en 60 secondes

Prêt à l'emploi en seulement 60 secondes.

Plaque chauffante, résultats rapides

Plaque chauffante, résultats rapides

Défroissez votre tenue en 3 minutes** seulement. La plaque chauffante évite que de la condensation ne se dépose sur vos vêtements, pour des résultats rapides.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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Avis

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16/08/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Απαράδεκτο

Πολύ αδύναμη και όχι σταθερή ροή του ατμού. Κακό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα με τσακίσματα και ζάρες να παραμένουν σε πουκάμισα και μπλουζάκια.

Cet avis concerne le produit Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού

Cet avis concerne le produit Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού

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  1. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 10 secondes d'exposition statique.

  2. T-shirt femme en coton et jupe longueur genou testés au débit de vapeur maximal par un laboratoire Philips