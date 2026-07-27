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  • Défroissage facile au quotidien
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Touches extralargesDéfroisseur sur pied

GC488/60

1 récompense

Défroissage facile au quotidien
Notre nouveau défroisseur EasyTouch est conçu pour être à la fois compact et puissant. Cette solution vapeur essentielle est idéale pour un défroissage rapide au quotidien.
Voir tous les avantages

Avec le défroisseur sur pied Philips le plus compact

Défroissage facile au quotidien

  • 1 800 W, 35 g/min

  • Plaque vapeur 40 % plus large*

  • Orifice de remplissage 80 % plus large*

  • 5 réglages de vapeur

20 % plus puissant* avec un débit de vapeur continu de 35 g/min

20 % plus puissant* avec un débit de vapeur continu de 35 g/min

Le défroisseur EasyTouch est 20 % plus puissant* par rapport aux modèles précédents, avec un débit de vapeur puissant et continu de 35 g/min issu des buses, permettant de défroisser vos vêtements en un rien de temps.

5 niveaux de vapeur pour différents types de tissu

5 niveaux de vapeur pour différents types de tissu

Définissez le niveau de vapeur de votre choix, pour un résultat optimal sur différents types de vêtements.

Design compact pour un rangement facile

Design compact pour un rangement facile

Design compact pour un rangement facile.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  1. Tests réalisés par un institut tiers pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur (Norme technique de désinfection 2002-2.1.5).

  2. Par rapport à GC509