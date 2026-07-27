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Reconditionné
GC4516/40R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Vapeur 45 g/min, effet pressing 190 g
Semelle SteamGlide Plus
Anticalcaire
2 400 W
Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.
Le fer bénéficie d'un poids optimal pour être manié sur n'importe quel vêtement, ce qui simplifie le repassage et vous permet d'alterner facilement entre les positions à plat et sur le talon.
L'effet pressing jusqu'à 190 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis les plus tenaces.
Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W