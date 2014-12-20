Payez plus tard avec Klarna
Reconditionné
GC3802/20R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Vapeur 40 g/min, effet pressing 140 g
Semelle SteamGlide
Anticalcaire
2 400 W
Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.
Le débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
L'effet pressing jusqu'à 140 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.
3.3
sur 5
16
Avis
DZ45
20/12/2014
España
Comoda y Eficaz
Siempre compramos esta marca en casa para planchar , se me ocurrio comprar otra por probar y fue mi equivocación , he vuelto a lo que ya sabia que funcionaba .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Plancha de vapor Azur Performer GC3802/20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Plancha de vapor Azur Performer GC3802/20
Anjo48
13/04/2021
Nederland
Prima stroomstrijkijzer
Lekker licht in de hand en strijkt snel en goed. Helemaal tevreden tot nu toe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer
Oepke
06/08/2019
Nederland
Dit product voldoet aan mijn eisen.
Dit strijkijzer doet z'n werk zoals het moet, echt perfect en twee keer zo snel als m'n oude strijkijzer. Doe nu het strijkwerk met plezier. Strijkt super glad en strak.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer