Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Filtre d'origine pour Air Performer Série 9000 Filtre d'origine pour Air Performer Série 9000 Filtre d'origine pour Air Performer Série 9000

      Air Performer 4-en-1 Série 9000 Filtre HEPA NanoProtect

      FYM970/30

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Filtre d'origine pour Air Performer Série 9000

      Le filtre Philips d'origine s'adapte parfaitement à votre appareil Air Performer Série 9000 pour des performances optimales. Filtre 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre pour une protection contre la pollution, le pollen, la poussière, les squames d'animaux et les virus.

      Voir tous les avantages

      Produits similaires

      Afficher tous les Purificateur d'air

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Air Performer 4-en-1 Série 9000
      - {discount-value}

      Air Performer 4-en-1 Série 9000

      Filtre HEPA NanoProtect

      total

      recurring payment

      Filtre d'origine pour Air Performer Série 9000

      Piège efficacement 99,97 % des nano-particules (1)

      • Compatible avec Air Performer Série 9000
      • Dans la boîte : 2 filtres semi-circulaires
      • Durée de vie de 3 ans
      • Filtre Philips d'origine
      Compatible avec Air Performer Philips Série 9000

      Compatible avec Air Performer Philips Série 9000

      Filtre de purification de rechange pour Air Performer 4-en-1 Philips : AMF970. Vous trouverez le numéro de modèle sous l'appareil.

      Filtre avec durée de vie de 3 ans

      Filtre avec durée de vie de 3 ans

      Ce filtre de purification d'origine offre une protection constante jusqu'à 3 ans (2), réduisant les tracas et les coûts. Votre appareil calcule la durée de vie du filtre et vous alerte lorsqu'un remplacement est nécessaire.

      Système de déverrouillage rapide

      Système de déverrouillage rapide

      L'entretien est simple grâce au système de déverrouillage rapide. Il suffit de déverrouiller, retirer et nettoyer ou remplacer le filtre en quelques secondes.

      Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

      Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

      Le filtre de purification Philips d'origine est conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Pour des performances optimales, utilisez toujours un filtre Philips authentique.

      Filtre HEPA 3 couches piègeant 99,97 % des particules ultra-fines

      Filtre HEPA 3 couches piègeant 99,97 % des particules ultra-fines

      Filtration 3 couches avec préfiltre, HEPA NanoProtect et charbon actif piégeant 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (1), pour vous protéger des polluants, virus, allergènes, bactéries et mauvaises odeurs.

      Suivez l'indicateur intelligent d'état du filtre sur votre appareil

      Suivez l'indicateur intelligent d'état du filtre sur votre appareil

      L'indicateur sur l'affichage de l'appareil Philips vous prévient lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. L'entretien est ultra-simple et prend moins d'une minute.

      Connexion à l'application Air+, pour une utilisation encore plus pratique

      Connexion à l'application Air+, pour une utilisation encore plus pratique

      Connectez votre appareil à l'application Air+ pour surveiller l'état de votre filtre et commander facilement des articles de rechange lorsque vous en avez besoin.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Filtre HEPA NanoProtect
        Inclus dans l'emballage
        2 filtres semi-circulaires
        HEPA NanoProtect
        Oui
        Pre-filter
        Oui
        Charbon actif
        Oui
        Durée de vie
        3 ans

      • Performances

        Filtration des particules
        99,97 % à 0,003 micron

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        22,5 cm
        Largeur du produit
        22,5 cm
        Hauteur du produit
        15,0 cm
        Poids du produit
        0,62 kg

      • Remplacement

        Pour purificateur(s) d'air Philips
        FYM970

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • (1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.
      • (2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
      Haut de page

      Des offres exclusives, rien que pour vous

      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      D'offres exclusives pour les membres Philips.

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.