FYM970/30
Filtre d'origine pour Air Performer Série 9000
Le filtre Philips d'origine s'adapte parfaitement à votre appareil Air Performer Série 9000 pour des performances optimales. Filtre 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre pour une protection contre la pollution, le pollen, la poussière, les squames d'animaux et les virus.Voir tous les avantages
Filtre HEPA NanoProtect
Filtre de purification de rechange pour Air Performer 4-en-1 Philips : AMF970. Vous trouverez le numéro de modèle sous l'appareil.
Ce filtre de purification d'origine offre une protection constante jusqu'à 3 ans (2), réduisant les tracas et les coûts. Votre appareil calcule la durée de vie du filtre et vous alerte lorsqu'un remplacement est nécessaire.
L'entretien est simple grâce au système de déverrouillage rapide. Il suffit de déverrouiller, retirer et nettoyer ou remplacer le filtre en quelques secondes.
Le filtre de purification Philips d'origine est conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Pour des performances optimales, utilisez toujours un filtre Philips authentique.
Filtration 3 couches avec préfiltre, HEPA NanoProtect et charbon actif piégeant 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (1), pour vous protéger des polluants, virus, allergènes, bactéries et mauvaises odeurs.
L'indicateur sur l'affichage de l'appareil Philips vous prévient lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. L'entretien est ultra-simple et prend moins d'une minute.
Connectez votre appareil à l'application Air+ pour surveiller l'état de votre filtre et commander facilement des articles de rechange lorsque vous en avez besoin.
