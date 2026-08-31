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Arrêté
FY5185/30
Une protection solide pour des performances optimales
Le filtre HEPA NanoProtect vous protège des virus, des bactéries, des pollens, de la poussière, des PM2.5 et des squames d'animaux.
Jusqu'à 24 mois de durée de vie
Filtre 99,97 % des particules de 0,003 µm
Le filtre Philips d'origine a été conçu avec l'appareil afin d'assurer son entière compatibilité, garantissant ainsi le bon fonctionnement continu de l'appareil.
Les filtres à air Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour permettre à votre purificateur d'air Philips de fonctionner de manière optimale, et ce jusqu'au dernier jour de la durée de vie du filtre.
Le purificateur piège les aérosols, y compris ceux susceptibles de contenir des virus respiratoires. D'après un test indépendant, il élimine jusqu'à 99,9 % des virus et aérosols de l'air. Également testé pour le coronavirus. (8).
Notation globale
(1) La durée de vie recommandée est calculée en fonction de la durée d'utilisation moyenne des utilisateurs Philips et des données de l'OMS sur le niveau de pollution extérieure urbaine. La durée de vie réelle dépend des environnements et des fréquences d'utilisation.
(2) Concerne uniquement certains modèles offrant la connectivité
(3) Applicable uniquement dans les pays où la boutique Philips est disponible
(4) Le matériau du filtre HEPA NanoProtect offre une résistance au débit d'air plus faible que le matériau d'un filtre HEPA H13, ce qui permet à un purificateur d'air Philips équipé du filtre NanoProtect de fournir un CADR (Clean Air Delivery Rate – débit d'air pur) plus élevé qu'avec un filtre HEPA H13 certifié de taille équivalente
(5) Dans l'air traversant le filtre ; test effectué par l'iUTA avec un aérosol de chlorure de sodium (NaCl), conformément à la norme DIN 71460-1.
(6) En fonction du filtre utilisé avec le purificateur Philips AC1711 ou 1715
(7) Test de taux de réduction microbienne réalisé par Airmid Health group Ltd dans une chambre de test de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air.
(8) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, dans une chambre de test contaminée par des aérosols de coronavirus aviaire (IBV), avec le filtre HEPA NanoProtect Philips.