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FY0611/30
Filtre d'origine pour purificateur d'air série 600
Filtres de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 2-en-1 HEPA NanoProtect et préfiltre protégeant des polluants, virus, allergènes et bactériesVoir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Filtre HEPA NanoProtect
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Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips série 600 : modèles AC0650 et AC0651. Le modèle de purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.
Les filtres assurent une filtration optimale jusqu'à 1 an (2), pour moins de tracas et plus d'économies. Pour une filtration optimale, remplacez régulièrement le préfiltre.
Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.
Le système de filtre à 2 couches avec préfiltre et HEPA NanoProtect capture 99,97 % des particules mesurant plus de 0,003 micron (1), pour vous protéger des polluants, virus, allergènes et bactéries
L'indicateur sur l'affichage de l'appareil Philips vous prévient lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. L'entretien est ultra-simple et prend moins d'une minute.
Connectez votre appareil à l'application Air+ pour surveiller l'état de votre filtre et commander facilement des articles de rechange lorsque vous en avez besoin.
Caractéristiques générales
Performances
Poids et dimensions
Remplacement
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