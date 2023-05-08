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    • Filtre d'origine pour purificateur d'air série 600 Filtre d'origine pour purificateur d'air série 600 Filtre d'origine pour purificateur d'air série 600

      Purificateur d'air Série 600 Filtre HEPA NanoProtect

      FY0611/30

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Filtre d'origine pour purificateur d'air série 600

      Filtres de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 2-en-1 HEPA NanoProtect et préfiltre protégeant des polluants, virus, allergènes et bactéries

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      Purificateur d'air Série 600
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      Purificateur d'air Série 600

      Filtre HEPA NanoProtect

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      Filtre d'origine pour purificateur d'air série 600

      Piège efficacement 99,97 % des nanoparticules (1)

      • Compatible avec la série 600
      • Contenu de l'emballage : 1 filtre
      • Durée de vie de 1 an
      • Filtre Philips d'origine
      Compatibilité avec les modèles Philips série 600

      Compatibilité avec les modèles Philips série 600

      Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips série 600 : modèles AC0650 et AC0651. Le modèle de purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.

      Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

      Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

      Les filtres assurent une filtration optimale jusqu'à 1 an (2), pour moins de tracas et plus d'économies. Pour une filtration optimale, remplacez régulièrement le préfiltre.

      Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

      Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

      Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.

      Filtre HEPA à 2 couches piégeant 99,97 % des particules ultra-fines

      Filtre HEPA à 2 couches piégeant 99,97 % des particules ultra-fines

      Le système de filtre à 2 couches avec préfiltre et HEPA NanoProtect capture 99,97 % des particules mesurant plus de 0,003 micron (1), pour vous protéger des polluants, virus, allergènes et bactéries

      Suivez l'indicateur intelligent d'état du filtre sur votre appareil

      Suivez l'indicateur intelligent d'état du filtre sur votre appareil

      L'indicateur sur l'affichage de l'appareil Philips vous prévient lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. L'entretien est ultra-simple et prend moins d'une minute.

      Connexion à l'application Air+, pour une utilisation encore plus pratique

      Connexion à l'application Air+, pour une utilisation encore plus pratique

      Connectez votre appareil à l'application Air+ pour surveiller l'état de votre filtre et commander facilement des articles de rechange lorsque vous en avez besoin.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Filtre HEPA NanoProtect
        Inclus dans l'emballage
        1 filtre
        HEPA NanoProtect
        Oui
        Préfiltre
        Oui
        Charbon actif
        Non
        Durée de vie
        Jusqu'à 1 an

      • Performances

        Filtration des particules
        99,97 % à 0,003 micron

      • Poids et dimensions

        Hauteur du produit
        154 mm
        Poids du produit
        0,24 kg
        Largeur du produit
        166 mm
        Longueur du produit
        166 mm
        Longueur de l'emballage
        173 mm
        Largeur de l'emballage
        173 mm
        Hauteur de l'emballage
        164 mm
        Poids de l'emballage
        0,35 kg

      • Remplacement

        Pour purificateur(s) d'air Philips
        AC0650, AC0651

      Badge-D2C

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      • (1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.
      • (2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
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