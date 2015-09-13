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Gardez vos sols propres et brillants grâce à la vapeur
Kit de rechange prêt à l'emploi avec deux patins en microfibre lavables et réutilisables, ainsi qu'un filtre anticalcaire actif prolongeant la durée de vie de votre nettoyeur balai-vapeur Philips SteamPlus.
2 brosses en microfibre lavables
1 filtre de détartrage actif
Remplacer tous les 6 mois
Compatible FC7020...21
2 patins en microfibre lavables et durables sont inclus. Le tissu en microfibre détache, soulève et absorbe la poussière et les saletés, pour un nettoyage fluide et efficace. Faciles à fixer et à détacher, les patins en microfibre sont lavables en machine. Nous vous recommandons de changer les patins tous les 6 mois, pour une hygiène et un nettoyage optimaux.
SteamPlus est spécialement conçu pour utiliser l'eau du robinet. Son filtre anticalcaire actif élimine automatiquement le calcaire de l'eau. Nous vous conseillons de remplacer le filtre anticalcaire actif au moins tous les 6 mois afin d'éviter la formation de tartre et profiter de performances optimales. Changez le filtre situé sous le réservoir d'eau pour prolonger la durée de vie de votre nettoyeur balai-vapeur SteamPlus.
5.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Zaffy96
13/09/2015
Italia
Acheteur vérifié
Praticissimo kit di ricambio
Ottimo kit di ricambio,facile da sostituire il filtro anticalcare.Sostituito il filtro la mia Steam Plus è tornata come nuova.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Steam Plus FC8056/01 Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Steam Plus FC8056/01 Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore