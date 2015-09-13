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Arrêté

Steam PlusNettoyeur balai-vapeur

FC8056/01

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Gardez vos sols propres et brillants grâce à la vapeur

Kit de rechange prêt à l'emploi avec deux patins en microfibre lavables et réutilisables, ainsi qu'un filtre anticalcaire actif prolongeant la durée de vie de votre nettoyeur balai-vapeur Philips SteamPlus.

Voir tous les avantages

Compatible avec le nettoyeur balai-vapeur SteamPlus FC7020

Gardez vos sols propres et brillants grâce à la vapeur

  • 2 brosses en microfibre lavables

  • 1 filtre de détartrage actif

  • Remplacer tous les 6 mois

  • Compatible FC7020...21

Facile à changer et à fixer

Facile à changer et à fixer

2 patins en microfibre lavables et durables sont inclus. Le tissu en microfibre détache, soulève et absorbe la poussière et les saletés, pour un nettoyage fluide et efficace. Faciles à fixer et à détacher, les patins en microfibre sont lavables en machine. Nous vous recommandons de changer les patins tous les 6 mois, pour une hygiène et un nettoyage optimaux.

Prolongez la durée de vie de votre nettoyeur balai-vapeur SteamPlus

Prolongez la durée de vie de votre nettoyeur balai-vapeur SteamPlus

SteamPlus est spécialement conçu pour utiliser l'eau du robinet. Son filtre anticalcaire actif élimine automatiquement le calcaire de l'eau. Nous vous conseillons de remplacer le filtre anticalcaire actif au moins tous les 6 mois afin d'éviter la formation de tartre et profiter de performances optimales. Changez le filtre situé sous le réservoir d'eau pour prolonger la durée de vie de votre nettoyeur balai-vapeur SteamPlus.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 5

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
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1

13/09/2015

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Praticissimo kit di ricambio

Ottimo kit di ricambio,facile da sostituire il filtro anticalcare.Sostituito il filtro la mia Steam Plus è tornata come nuova.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Steam Plus FC8056/01 Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore

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