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Arrêté

Filtre sortie

FC8044/02

Pour un air pur dans votre maison
Ce filtre lavable EPA 12* retient au moins 99,5 % des parasites microscopiques à l'origine des allergies respiratoires. Pour une efficacité de filtration optimale, il convient de le nettoyer tous les 6 mois et de le remplacer tous les 2 ans (*Depuis 2010, les dénominations officielles de la norme EN 1822-1 :2009 ont évolué ; ainsi, si la capacité de filtration reste inchangée, les filtres auparavant dénommés HEPA 10 et HEPA 12, sont désormais dénommés EPA 10 et EPA 12)
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Produits compatibles
Performer Expert

Performer Expert
Aspirateur avec sac

FC8727/09R1

Filtre EPA 12* lavable pour une filtration à 99,5 %

Pour un air pur dans votre maison

  • Lavable EPA 12*

  • 99,5 % de filtration

  • Nettoyer tous les 6 mois

Filtre de sortie Philips

Filtre de sortie Philips

Le filtre EPA 12 offre une filtration optimale

Le filtre EPA 12 offre une filtration optimale

Il permet de supprimer 99,5 % des particules de plus de 0,0003 mm des orifices d'évacuation.

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