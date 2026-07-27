ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Kit de rechange avec filtre anti-allergènes PowerPro Compact*
  • Kit de rechange avec filtre anti-allergènes PowerPro Compact*
  • Kit de rechange avec filtre anti-allergènes PowerPro Compact*
  • Kit de rechange avec filtre anti-allergènes PowerPro Compact*
  • Kit de rechange avec filtre anti-allergènes PowerPro Compact*
  • Kit de rechange avec filtre anti-allergènes PowerPro Compact*
  • Kit de rechange avec filtre anti-allergènes PowerPro Compact*
  • Kit de rechange avec filtre anti-allergènes PowerPro Compact*

Arrêté

Kit de rechange

FC8010/01

Kit de rechange avec filtre anti-allergènes PowerPro Compact*
Kit de rechange avec filtre anti-allergènes compatible avec les gammes Philips PowerPro Compact et PowerPro City.* Il comprend les filtres de sortie et de moteur qu'il est recommandé de changer tous les ans.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac - reconditionné

FC9333/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac - reconditionné

FC9334/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac - reconditionné

FC9330/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac - reconditionné

FC9331/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac - reconditionné

FC9332/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac

FC9334/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac

FC9330/09

PowerCyclone 5 Aspirateur sans sac

PowerCyclone 5 Aspirateur sans sac
Philips - Aspirateur traineau PowerPro Noir, 900W

FC9331/09

PowerCyclone 5 Aspirateur sans sac

PowerCyclone 5 Aspirateur sans sac
Philips - Aspirateur traineau PowerPro Blanc, 900W

FC9332/09

PowerCyclone 5 Aspirateur sans sac

PowerCyclone 5 Aspirateur sans sac
Philips - Aspirateur traineau PowerPro Violet, 900W

FC9333/09

Filtres de rechange d'origine Philips

Kit de rechange avec filtre anti-allergènes PowerPro Compact*

  • 1 filtre anti-allergènes

  • 1 filtre de moteur lavable

  • 1 filtre en mousse lavable

Filtre de sortie anti-allergènes pour une excellente filtration

Filtre de sortie anti-allergènes pour une excellente filtration

Ce kit contient 1 filtre de sortie anti-allergènes. Il piège les poussières les plus fines avant que l'air ne retourne dans la pièce. Résultat : l'air est plus pur et exempt de poussières. Il est recommandé de remplacer ce filtre tous les ans.

Filtre d'entrée de moteur lavable

Filtre d'entrée de moteur lavable

Ce kit comprend 1 filtre de moteur lavable. Il offre une filtration impeccable empêchant les poussières fines d'atteindre le moteur et de l'endommager. Ce filtre est lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les ans.

Filtre de moteur en mousse lavable

Filtre de moteur en mousse lavable

Ce kit contient 1 filtre d'entrée de moteur (mousse). Placé à côté du filtre de moteur lavable, il offre une protection accrue du moteur. Ce filtre est lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les ans.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Compatible avec les gammes suivantes de produits Philips : PowerPro Compact / PowerPro City : FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516