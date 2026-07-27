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Arrêté
FC8010/01
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1 filtre anti-allergènes
1 filtre de moteur lavable
1 filtre en mousse lavable
Ce kit contient 1 filtre de sortie anti-allergènes. Il piège les poussières les plus fines avant que l'air ne retourne dans la pièce. Résultat : l'air est plus pur et exempt de poussières. Il est recommandé de remplacer ce filtre tous les ans.
Ce kit comprend 1 filtre de moteur lavable. Il offre une filtration impeccable empêchant les poussières fines d'atteindre le moteur et de l'endommager. Ce filtre est lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les ans.
Ce kit contient 1 filtre d'entrée de moteur (mousse). Placé à côté du filtre de moteur lavable, il offre une protection accrue du moteur. Ce filtre est lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les ans.
Notation globale
Compatible avec les gammes suivantes de produits Philips : PowerPro Compact / PowerPro City : FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516