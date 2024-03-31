ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Kit de rechange

Arrêté

Assistance

Kit de rechange

FC8010/01

Kit de rechange

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Kit de rechange avec filtre anti-allergènes compatible avec les gammes Philips PowerPro Compact et PowerPro City.* Il comprend les filtres de sortie et de moteur qu'il est recommandé de changer tous les ans.

  • PDF fichier
  • 31 March 2024

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider