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Reconditionné
12 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais
Préparez facilement différents types de café savoureux (espresso, café classique, cappuccino et latte macchiato), à la simple pression d'un bouton. Facile à installer et nettoyable en 15 secondes*, la LatteGo couronne les boissons lactées d'une onctueuse couche de mousse de lait.
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
12 boissons
Solution lait LatteGo
Chromé
Écran TFT
Préparez votre prochaine tasse de café en toute simplicité grâce à l'écran facile à utiliser de cette machine à café en grains pour cappuccinos et autres boissons. Il vous permet de personnaliser en quelques étapes l'intensité et le volume de votre café fraîchement préparé.
Créez votre propre café grâce aux simples réglages d'intensité de votre machine à expresso ainsi que de longueur du café et du lait qu'offre le personnaliseur.
Surmontez votre café d'une couche onctueuse de mousse de lait. Grâce à la technologie de production de mousse cyclonique, le LatteGo libère un puissant flux de microbulles à une vitesse de 394 mètres par seconde, créant ainsi une mousse de lait riche et dense.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.5
sur 5
2464
Avis
92%
recommandent ce produit
Lolo89
07/10/2026
France
Super machine
Très content de mon achat. Machine très performante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 5400 Noir / Chrome EP5447/90 Machine expresso broyeur,12 boissons, carafe LatteGo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 5400 Noir / Chrome EP5447/90 Machine expresso broyeur,12 boissons, carafe LatteGo
loulou97118
05/10/2026
France
un choix multiple de boissons
Je possède cet article depuis plusieurs mois et j'en suis très satisfaite. cette machine offre plein de possibilités de boissons aussi bonnes les une que les autres en accordant les bons ingrédients
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 5400 Noir / Chrome EP5447/90 Machine expresso broyeur,12 boissons, carafe LatteGo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 5400 Noir / Chrome EP5447/90 Machine expresso broyeur,12 boissons, carafe LatteGo
Virg0
18/08/2025
France
Acheteur vérifié
Broyeur café exceptionnel
Très simple d’utilisation, nettoyage facile, suffisamment de propositions de café ou profils spécifiques pour que toute la famille y trouve son compte
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5446
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5446
Sur la base de tests consommateurs réalisés en Allemagne sur des machines espresso entièrement automatiques (2018).
Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
sur la base de 70-82 °C