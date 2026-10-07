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Reconditionné

Philips série 5400Machines espresso entièrement automatiques - reconditionné

EP5447/90R1

4.5

| (2464) Avis | 92% recommandent ce produit

1 récompense

12 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

Préparez facilement différents types de café savoureux (espresso, café classique, cappuccino et latte macchiato), à la simple pression d'un bouton. Facile à installer et nettoyable en 15 secondes*, la LatteGo couronne les boissons lactées d'une onctueuse couche de mousse de lait.

Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

LatteGo, le circuit de lait le plus rapide à nettoyer*

12 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

  • 12 boissons

  • Solution lait LatteGo

  • Chromé

  • Écran TFT

Un écran intuitif pour une sélection facile

Un écran intuitif pour une sélection facile

Préparez votre prochaine tasse de café en toute simplicité grâce à l'écran facile à utiliser de cette machine à café en grains pour cappuccinos et autres boissons. Il vous permet de personnaliser en quelques étapes l'intensité et le volume de votre café fraîchement préparé.

Réglez l'arôme et le volume de vos boissons

Réglez l'arôme et le volume de vos boissons

Créez votre propre café grâce aux simples réglages d'intensité de votre machine à expresso ainsi que de longueur du café et du lait qu'offre le personnaliseur.

Une mousse de lait onctueuse grâce à la carafe à lait haute vitesse LatteGo

Une mousse de lait onctueuse grâce à la carafe à lait haute vitesse LatteGo

Surmontez votre café d'une couche onctueuse de mousse de lait. Grâce à la technologie de production de mousse cyclonique, le LatteGo libère un puissant flux de microbulles à une vitesse de 394 mètres par seconde, créant ainsi une mousse de lait riche et dense.

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4.5

sur 5

2464

Avis

92%

recommandent ce produit

07/10/2026

France

France

Super machine

Très content de mon achat. Machine très performante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 5400 Noir / Chrome EP5447/90 Machine expresso broyeur,12 boissons, carafe LatteGo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 5400 Noir / Chrome EP5447/90 Machine expresso broyeur,12 boissons, carafe LatteGo

05/10/2026

France

France

un choix multiple de boissons

Je possède cet article depuis plusieurs mois et j'en suis très satisfaite. cette machine offre plein de possibilités de boissons aussi bonnes les une que les autres en accordant les bons ingrédients

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 5400 Noir / Chrome EP5447/90 Machine expresso broyeur,12 boissons, carafe LatteGo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 5400 Noir / Chrome EP5447/90 Machine expresso broyeur,12 boissons, carafe LatteGo

18/08/2025

France

France

Acheteur vérifié

Broyeur café exceptionnel

Très simple d’utilisation, nettoyage facile, suffisamment de propositions de café ou profils spécifiques pour que toute la famille y trouve son compte

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5446

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5446

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Mentions légales

  1. Sur la base de tests consommateurs réalisés en Allemagne sur des machines espresso entièrement automatiques (2018).

  2. Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

  3. sur la base de 70-82 °C