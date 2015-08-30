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Le son adapté à votre environnement, sans fil
Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPod grâce au connecteur Lightning. La station d'accueil DS3480 diffuse un son limpide pendant qu'elle charge. Avec un streaming Bluetooth et une batterie rechargeable, vous pouvez écouter votre musique n'importe où, sans fil.
Connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Avec une technologie avancée de traitement du son numérique, deux haut-parleurs actifs et un port de basses, cette station d'accueil remplit votre pièce d'un son naturel et limpide, avec des basses puissantes et profondes.
4.6
sur 5
11
Avis
91%
recommandent ce produit
Nounours
30/08/2015
België
Excellent appareil!
Ne l'ayant que depuis 12 heures, je peux déjà faire une très bonne première impression iPhone et iPod reconnu immédiatement, simplicité pour écouter la radio internet; je trouve dommage que la musique ne se fait pas directement via l'app comme le home studio mais via le centre de contrôle de l'iPhone. Le minuteur est très bien fait, le réglage de luminosité est très bien fait et réglable à souhait! La qualité sonore quant à elle, est de très bonne qualité et as un excellent rendu, les basses et les aigus sont bien équilibrés après avoir testé avec les deux genres musicaux que j'utilise, c-a-d, jazz et classique. L'app clockstudio quant à elle, est simple et peut être trop simple, si je peux m'endormir aisément, je ne sais pas si je peux me réveiller avec, pas de réglages equaliseur si on voudrait effectuer des changements, cela doit se faire via les réglage de l'iPhone et comme dit plus haut, la musique de l'appareil doit se faire via le centre de contrôle et pas via l'app donc en bref, si clockstudio ressemblait a home studio cela serait parfait!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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davidddp
09/08/2014
España
Excelente producto, muy versátil por el bluetooth
Me gusta mucho como suena, tanto en volumen como en calidad de sonido, lo utilizo muy menudo, tanto para cargar el móvil como para reproducir el sonido de mi portátil sin cables (con el bluetooth)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3480 Altavoz base con Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3480 Altavoz base con Bluetooth®
diabolik
24/07/2014
Italia
eccellente prodotto e suono fantastico
ho comprato questo prodotto perché sono un appassionato di musica e volevo avere una cassa che mi permettesse di ascoltare musica con audio nitido ed eccellente molto pratico il lightening che permette di caricare, mentre ascolti musica il tuo ipod/iphone. comoda anche la funzione bluetooth. con la batteria io non ho avuto problemi. se non è in carica la batteria dovrebbe durare 5 ore. una cosa molto importante: l' audio non va a singhiozzi, è pulito e continuo. in poche parole è fantastico, non occupa nemmeno molto spazio. l' unico neo che ho riscontrato è l' applicazione CLOCKSTUDIO. si può scaricare dall' app store è include la possibilità di ascoltare la radio via internet sul dispositivo senza bisogno delle cuffiette. io però non ho trovato la radio che mi interessava e non c' è modo di effettuare una ricerca tramite stazione.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®