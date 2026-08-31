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Arrêté
DLP2521/00
Chargeur allume-cigare, 1 port C et 1 port A
Chargez vos appareils dernier cri grâce au port USB-C avec Power Delivery, pour une puissance de charge optimisée et un temps de charge minimisé. Le port USB-A vous permet de charger vos autres appareils simultanément.
Ports de charge USB-A et USB-C
Power Delivery
Boîtier métallique
2 ports USB pour charger deux appareils simultanément
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
Les appareils mobiles tels que les téléphones portables, caméras d'extérieur et tablettes sont désormais équipés des nouveaux connecteurs de charge USB-C. Power Delivery (PD) est la norme des prises USB permettant une charge à 15 W, 27 W, 45 W et jusqu'à 100 W.
Notation globale