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Arrêté
DLP2520/00
Chargeur allume-cigare double USB
Rechargez simultanément à pleine vitesse un téléphone portable et une tablette, pour un retour à la pleine charge rapide en voiture. Avec protection intelligente évitant que votre appareil ne s'endommage. Délivre 3,1 A à 15,5 W maximum.
2 ports de charge USB
2 ports USB pour charger deux appareils simultanément
Le chargeur compact se branche sur la prise 12 V de votre véhicule et se connecte à votre appareil pour une charge facile et pratique lors de vos déplacements.
Notation globale