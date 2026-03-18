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      Ventilateur Tour Série 5000 Ventilateur colonne

      CX5550/01

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Refroidissement plus puissant et plus silencieux (1)

      Profitez d'un refroidissement puissant avec un minimum de bruit et de consommation d'énergie. Découvrez un flux d'air rafraîchissant qui refroidit toute la pièce, et créez une atmosphère apaisante en infusant la brise avec vos huiles essentielles préférées.

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      Ventilateur Tour Série 5000
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      Ventilateur Tour Série 5000

      Ventilateur colonne

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      Refroidissement plus puissant et plus silencieux (1)

      40% plus silencieux grâce à la technologie SilentWings (1)

      • Flux d'air puissant à 2370 m3/h
      • Fonctionnement ultra-silencieux
      • Faible consommation d'énergie
      • Télécommande
      Flux d'air puissant pour un confort optimal

      Flux d'air puissant pour un confort optimal

      Ce ventilateur sans pales délivre un puissant flux d'air de 2 370 m³/h pour rafraîchir rapidement toute votre pièce. Il diffuse l'air frais plus loin et plus largement (1), avec une vitesse d'air atteignant 8,1 m/s.

      Brise ultra-silencieuse, avec technologie SilentWings

      Brise ultra-silencieuse, avec technologie SilentWings

      Profitez d'un rafraîchissement 40% plus silencieux (1), avec seulement 24 dB (2). Doté d'une sortie d'air inspirée de l'aérodynamisme des ailes d'avion, ce ventilateur est idéal pour un sommeil réparateur, le travail ou une détente totale.

      Confort sur mesure pour chaque besoin

      Confort sur mesure pour chaque besoin

      Choisissez parmi 3 modes (Manuel, Brise naturelle, Sommeil avancé) et 5 niveaux de vitesse pour un rafraîchissement personnalisé. D'une brise légère à un flux d'air puissant, profitez d'un confort sans effort toute la journée.

      Large oscillation pour rafraîchir toute la pièce

      Large oscillation pour rafraîchir toute la pièce

      Avec une oscillation de 80°, ce ventilateur distribue l'air dans tous les recoins de la pièce – pour vous rafraîchir où que vous soyez.

      Faible consommation d'énergie

      Faible consommation d'énergie

      Avec 48W maximum, il consomme moins d'énergie qu'une ampoule à incandescence traditionnelle – vous gardant au frais tout en réduisant votre facture d'électricité.

      Dormez au frais grâce au mode Veille silencieuse

      Dormez au frais grâce au mode Veille silencieuse

      Le mode Sommeil avancé réduit progressivement la vitesse du flux d'air toutes les 30 minutes et atténue l'éclairage de l'affichage, vous aidant à vous endormir naturellement tout en économisant de l'énergie pendant la nuit.

      Aromathérapie apaisante

      Aromathérapie apaisante

      Améliorez votre bien-être en parfumant la brise avec vos huiles essentielles préférées pour une expérience apaisante.

      Fonction minuteur pour économiser l'énergie en toute simplicité

      Fonction minuteur pour économiser l'énergie en toute simplicité

      Utilisez le minuteur de 9 heures pour éteindre automatiquement le ventilateur après la durée choisie. Profitez d'un confort rafraîchissant sans avoir à vous lever ou à vous soucier de l'éteindre.

      Contrôle facile avec télécommande et panneau tactile

      Contrôle facile avec télécommande et panneau tactile

      Réglez facilement votre ventilateur colonne à l'aide du panneau tactile intuitif ou de la télécommande, pour une utilisation pratique depuis n'importe quel endroit de la pièce.

      Ressentez le vent avec le mode Brise Naturelle

      Ressentez le vent avec le mode Brise Naturelle

      Ce mode ajuste dynamiquement la vitesse du ventilateur pour imiter le mouvement naturel de l'air et offrir une brise apaisante dans la pièce.

      Design fin et peu encombrant

      Design fin et peu encombrant

      Design élégant et fin qui s'intègre dans n'importe quelle pièce. Placez-le dans un coin ou contre un mur pour gagner de l'espace tout en gardant votre intérieur frais et stylé.

      Assemblage facile, sans outils

      Assemblage facile, sans outils

      Installation en quelques secondes sans vis ni tracas. Conçu pour votre confort, le ventilateur s'assemble sans effort et est prêt à l'emploi immédiatement.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Ventilateur colonne
        Couleur
        Gris anthracite
        Matériau principal
        Plastique
        Moteur
        Moteur AC

      • Caractéristiques techniques

        Puissance maximale
        48 W
        Niveau sonore min.
        24 dB (A)
        Niveau sonore max.
        44 dB(A)

      • Performances

        Flux d'air du ventilateur
        2370 m3/h
        Vitesse de l'air
        8,1 m/s

      • Utilisation

        Mode Veille
        Oui
        Mode Brise naturelle
        Oui
        Mode manuel
        Oui
        Diffuseur d'aromathérapie
        Oui
        Vitesses
        Oui (5 niveaux)
        Minuteur
        1-9 h
        Longueur du cordon
        1,8 m
        Oscillation
        80°
        Interface
        Afficheur tactile
        Télécommande
        Oui

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        17,2 cm
        Largeur du produit
        15,8 cm
        Hauteur du produit
        106,0 cm
        Poids du produit
        4,9 kg
        Longueur de l'emballage
        25,7 cm
        Largeur de l'emballage
        25,0 cm
        Hauteur de l'emballage
        111,0 cm
        Poids de l'emballage
        7,0 kg

      • Faible consommation

        Consommation en veille
        < 0,5 W
        Tension
        220-240 V
        Fréquence
        50/60 Hz

      • Entretien

        Garantie
        2 ans

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        Cotons d'aromathérapie
        Accessoires associés 1
        FY5100

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      Badge-D2C

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      • (1) par rapport au prédécesseur CX5535
      • (2) Testé aux réglages de vitesse les plus bas
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
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