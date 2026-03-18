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CX5550/01
Refroidissement plus puissant et plus silencieux (1)
Profitez d'un refroidissement puissant avec un minimum de bruit et de consommation d'énergie. Découvrez un flux d'air rafraîchissant qui refroidit toute la pièce, et créez une atmosphère apaisante en infusant la brise avec vos huiles essentielles préférées.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Ventilateur colonne
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Ce ventilateur sans pales délivre un puissant flux d'air de 2 370 m³/h pour rafraîchir rapidement toute votre pièce. Il diffuse l'air frais plus loin et plus largement (1), avec une vitesse d'air atteignant 8,1 m/s.
Profitez d'un rafraîchissement 40% plus silencieux (1), avec seulement 24 dB (2). Doté d'une sortie d'air inspirée de l'aérodynamisme des ailes d'avion, ce ventilateur est idéal pour un sommeil réparateur, le travail ou une détente totale.
Choisissez parmi 3 modes (Manuel, Brise naturelle, Sommeil avancé) et 5 niveaux de vitesse pour un rafraîchissement personnalisé. D'une brise légère à un flux d'air puissant, profitez d'un confort sans effort toute la journée.
Avec une oscillation de 80°, ce ventilateur distribue l'air dans tous les recoins de la pièce – pour vous rafraîchir où que vous soyez.
Avec 48W maximum, il consomme moins d'énergie qu'une ampoule à incandescence traditionnelle – vous gardant au frais tout en réduisant votre facture d'électricité.
Le mode Sommeil avancé réduit progressivement la vitesse du flux d'air toutes les 30 minutes et atténue l'éclairage de l'affichage, vous aidant à vous endormir naturellement tout en économisant de l'énergie pendant la nuit.
Améliorez votre bien-être en parfumant la brise avec vos huiles essentielles préférées pour une expérience apaisante.
Utilisez le minuteur de 9 heures pour éteindre automatiquement le ventilateur après la durée choisie. Profitez d'un confort rafraîchissant sans avoir à vous lever ou à vous soucier de l'éteindre.
Réglez facilement votre ventilateur colonne à l'aide du panneau tactile intuitif ou de la télécommande, pour une utilisation pratique depuis n'importe quel endroit de la pièce.
Ce mode ajuste dynamiquement la vitesse du ventilateur pour imiter le mouvement naturel de l'air et offrir une brise apaisante dans la pièce.
Design élégant et fin qui s'intègre dans n'importe quelle pièce. Placez-le dans un coin ou contre un mur pour gagner de l'espace tout en gardant votre intérieur frais et stylé.
Installation en quelques secondes sans vis ni tracas. Conçu pour votre confort, le ventilateur s'assemble sans effort et est prêt à l'emploi immédiatement.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Performances
Utilisation
Poids et dimensions
Faible consommation
Entretien
Compatibilité
Pays d'origine
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