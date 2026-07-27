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  • Verseuse
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Verseuse

CRP716

Verseuse
Cette verseuse recueille le café préparé avec votre cafetière. Elle permet de conserver les arômes et maintient le café à la bonne température. Compatible avec la cafetière Philips Grind & Brew.
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Verseuse

  • Système Grind & Brew

  • Noire

  • 12 tasses

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