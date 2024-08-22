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Cette verseuse recueille le café préparé avec votre cafetière. Elle permet de conserver les arômes et maintient le café à la bonne température. Compatible avec la cafetière Philips Grind & Brew.

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  • 22 August 2024

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