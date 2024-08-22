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Bol pour robot de cuisine
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Daily : ce robot de cuisine compact Philips Daily est équipé d'un bol de 2,1 l, d'un blender de 1,75 l et de toute une gamme d'accessoires haute performance. Cuisiner chez soi devient un jeu d'enfant !
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