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CP2406/01
Pour remplacer votre téterelle actuelle
Tire-lait efficace grâce aux téterelles parfaitement ajustées, conçues pour un meilleur débit de lait et une meilleure protection des mamelons. À utiliser avec les tire-laits électriques portables mains libres Philips Avent Natural CareVoir tous les avantages
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Pièce remplaçable
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