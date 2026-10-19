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Arrêté

Microchaîne

BTM8010/12

Profitez de musique sans fil via Bluetooth®

Écoutez des CD ou la radio, ou diffusez de la musique stockée sur d'autres appareils, grâce à cette chaîne Philips Fidelio. La norme Bluetooth® aptX offre un son de grande qualité, tandis que la technologie NFC permet de se connecter automatiquement et instantanément aux appareils. Profitez aussi de la puissance de la technologie wOOx.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Profitez de musique sans fil via Bluetooth®

  • Bluetooth® aptX et NFC

  • À poser ou à fixer au mur

  • CD, USB, FM

  • 40 W max.

Streaming de musique sans fil via Bluetooth® avec prise en charge d'Aptx

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Spécificités Techniques

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