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Arrêté
BTM2312/12
Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, FM
Port USB pour charge
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
Notation globale