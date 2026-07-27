Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.