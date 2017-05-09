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Profitez de votre musique sans fil avec la technologie Bluetooth
Dotée de la technologie Bluetooth®, la microchaîne hi-fi BTM177 vous permet de profiter de la musique stockée sur votre téléphone portable et sur votre PC grâce à une liaison sans fil. Les fonctions audio complètes incluent un microphone intégré pour passer des appels mains libres et la possibilité de basculer entre appels et musique.
Bluetooth
Enceintes intégrées pour les appels
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5.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
MrsHippo
09/05/2017
Deutschland
Seit Jahren ausgezeichnete Funktionstüchtigkeit
Ich besitze und benutze dieses Gerät seit Jahren und bin zu 100% zurfrieden. Die Wiedergabe über CD und USB funktioniert einwandfrei. Die Verbindung mit bluetoothfähigen Geräten funktioniert problemlos auch mit den aktuellsten Smartphones. Ich hoffe, dass mir dieses Gerät noch einige weitere Jahre treue Dienste erweisen wird.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM177 HiFi-Microsystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM177 HiFi-Microsystem