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Arrêté

Microchaîne hi-fi

BTM177/12

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Profitez de votre musique sans fil avec la technologie Bluetooth

Dotée de la technologie Bluetooth®, la microchaîne hi-fi BTM177 vous permet de profiter de la musique stockée sur votre téléphone portable et sur votre PC grâce à une liaison sans fil. Les fonctions audio complètes incluent un microphone intégré pour passer des appels mains libres et la possibilité de basculer entre appels et musique.

Voir tous les avantages

à partir d'un téléphone portable ou d'un PC

Profitez de votre musique sans fil avec la technologie Bluetooth

  • Bluetooth

  • Enceintes intégrées pour les appels

Écoutez de la musique sur votre téléphone portable et votre PC grâce à la technologie Bluetooth

Écoutez de la musique sur votre téléphone portable et votre PC grâce à la technologie Bluetooth

Microphone et enceintes intégrés pour passer des appels en mode mains libres

Microphone et enceintes intégrés pour passer des appels en mode mains libres

Bascule automatique entre les appels téléphoniques et la musique

Bascule automatique entre les appels téléphoniques et la musique

Spécificités Techniques

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Avis

100%

recommandent ce produit

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09/05/2017

Deutschland

Deutschland

Seit Jahren ausgezeichnete Funktionstüchtigkeit

Ich besitze und benutze dieses Gerät seit Jahren und bin zu 100% zurfrieden. Die Wiedergabe über CD und USB funktioniert einwandfrei. Die Verbindung mit bluetoothfähigen Geräten funktioniert problemlos auch mit den aktuellsten Smartphones. Ich hoffe, dass mir dieses Gerät noch einige weitere Jahre treue Dienste erweisen wird.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM177 HiFi-Microsystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM177 HiFi-Microsystem

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