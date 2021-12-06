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  • Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté
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  • Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté
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Arrêté

Beardtrimmer series 7000Tondeuse barbe avec système d'aspiration

BT7500/15

3.7
| (507) Avis
Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté
Taillez votre barbe, votre moustache et vos pattes en toute propreté. La nouvelle tondeuse à système d'aspiration Philips est équipée d'un système haute performance amélioré produisant un flux d'air 50 % plus puissant*. Il aspire efficacement les poils coupés, pour vous éviter la corvée de nettoyage.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Le n°1 de Philips pour une taille en toute propreté

Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté

  • Pas de 0,5 mm

  • Lames auto-affûtées en métal

  • Jusqu'à 75 min d'auto. / 1 h de charge

  • Système d'aspiration haute performance

Avec flux d'air amélioré pour éviter la corvée de nettoyage

Avec flux d'air amélioré pour éviter la corvée de nettoyage

Le système d'aspiration haute performance de la tondeuse à barbe Philips 7000 bénéficie d'un flux d'air amélioré 50 % plus puissant* pour capturer jusqu'à 95 % des poils coupés** et vous éviter la corvée de nettoyage.

Taille uniformément et attrape les poils couchés

Taille uniformément et attrape les poils couchés

Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le système Lift&Trim Pro attrape tous les poils couchés et les soulève pour permettre aux lames de les couper avec précision. C'est également une tondeuse idéale pour les longues barbes.

Lames auto-affûtées ne nécessitant aucun entretien

Lames auto-affûtées ne nécessitant aucun entretien

Adaptées aux poils les plus épais, les lames doublement affûtées assurent un dessin précis des contours et une coupe d'excellente qualité à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame de rechange ne sont nécessaires.

Spécificités Techniques

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3.7

sur 5

507

Avis

06/12/2021

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit, de bonne qualité .

Efficace et fait bien ce pourquoi il a été fabriqué, les accessoires fournis sont pratiques.

Pour

Autonomie, charge rapide, réservoir de récupération des poils, nombreux réglages, voyants lumineux de charge et décharge...

Contre

Housse de rangement pas très pratique et plutôt bas de gamme et nettoyage du fond du réservoir pas facile.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

04/08/2020

France

France

Fonctionnel et Innovante !

Après plusieurs utilisations je valide totalement cette tondeuse. Pour son travail de base qui elle remplie parfaitement l'objectif, coupe net rapide et précise. Le fait d'avoir le système d'aspiration est un petit plus non négligeable qui évite le nettoyage de la salle de bain à chaque utilisation !

Pour

Système d'aspiration

Contre

Rien à signaler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

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31/07/2020

France

France

Excellent produit

Après plusieurs essais avec d'autres marques, cette tondeuse à barbe est la plus agréable a utiliser. en effet, lors de mes différentes utilisations, la molette pour les différentes coupe, est vraiment un plus pour effectuer une tonte régulière et les différents accessoires permette de dessiner les contour de la barbe.

Pour

l'aspiration des poils

Contre

le nettoyage du réservoir

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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