BT5780/15
Précision maximale pour un effort minimal
Bénéficiez d'une précision totale sans effort. Avec ses lames auto-affûtées en métal et son compartiment innovant pour collecter les poils, notre tondeuse vous offre une expérience de rasage simple et précise. De plus, la technologie BeardSense permet d'augmenter la puissance au bon moment.Voir tous les avantages
Stylisation de la barbe avec compartiment à poils
Les lames métalliques auto-affûtées offrent une résistance optimale pour une précision maximale lors de la coupe, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.
Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,2 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.
Notre compartiment de collecte des poils innovant récupère efficacement jusqu'à 80 % des poils coupés*, pour une utilisation plus pratique.
Grâce à la technologie BeardSense, notre tondeuse analyse la densité de votre barbe 125 fois par seconde et ajuste automatiquement la puissance dans les zones plus denses, vous garantissant ainsi des performances optimales et un résultat impeccable.
Les sabots dynamiques avancés soulèvent les poils vers la lame, capturant chaque poil à chaque passage pour une coupe uniforme et efficace.
La tondeuse étant 100 % lavable, il vous suffit de la rincer sous le robinet pour en faciliter l'entretien.
Sa poignée ergonomique à 360°, fine et maniable, vous offre une prise en main confortable et un contrôle absolu pour soigner chaque détail de votre style.
Le socle de charge pratique permet de recharger et de ranger facilement votre appareil pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.
Notre batterie au lithium durable offre jusqu'à 100 minutes d'autonomie, avec une option de charge rapide de 5 minutes**, pour une utilisation continue et puissante.
L'indicateur lumineux vous informe de l'état de la batterie et vous indique lorsqu'elle est complètement chargée, afin que vous soyez toujours prêt pour la prochaine utilisation.
