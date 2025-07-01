Termes recherchés

      Beard Trimmer 3000 Series Tondeuse à barbe avec lames 100 % métal

      BT3665/15

      Coupe rapide et précise

      Coupe rapide et précise. Nos lames auto-affûtées en métal offrent une résistance accrue pour une précision maximale lors de la taille. Et avec 40 hauteurs de coupe, vous obtenez la précision voulue.

      Coupe rapide et précise

      Pour des lignes uniformes et nettes

      • Lames 100 % métal
      • 40 hauteurs de coupe
      • Pas de 0,5 mm
      • 100 % étanche
      • Jusqu'à 80 minutes d'autonomie
      Précision maximale et performances durables

      Précision maximale et performances durables

      Les lames métalliques auto-affûtées offrent une résistance optimale pour une précision maximale lors de la coupe, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.

      Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

      Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

      Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,5 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.

      Une coupe efficace et uniforme pour obtenir votre look idéal

      Une coupe efficace et uniforme pour obtenir votre look idéal

      Les sabots dynamiques avancés soulèvent les poils vers la lame, capturant chaque poil à chaque passage pour une coupe uniforme et efficace.

      Simplifiez votre routine grâce à un nettoyage facile

      Simplifiez votre routine grâce à un nettoyage facile

      La tondeuse étant 100 % lavable, il vous suffit de la rincer sous le robinet pour en faciliter l'entretien.

      Pour un contrôle optimal et un confort absolu pendant la coupe

      Pour un contrôle optimal et un confort absolu pendant la coupe

      Sa poignée ergonomique à 360°, fine et maniable, vous offre une prise en main confortable et un contrôle absolu pour soigner chaque détail de votre style.

      Des performances constantes et optimales, du début à la fin

      Des performances constantes et optimales, du début à la fin

      Notre batterie lithium durable offre jusqu'à 80 minutes d'autonomie, pour une expérience de coupe puissante, sans interruption.

      Gardez un œil sur la charge

      Gardez un œil sur la charge

      L'indicateur lumineux vous informe de l'état de la batterie et vous indique lorsqu'elle est complètement chargée, afin que vous soyez toujours prêt pour la prochaine utilisation.

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Pratique
        • USB-A (adaptateur non inclus)
        • Brossette de nettoyage

      • Alimentation

        Autonomie
        80 minutes
        Charge
        • 4 heures
        • Charge USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Type de batterie
        Li-ion
        Niveau de la batterie
        Témoin de charge
        Utilisation
        Sans fil

      • Design

        Manche
        Forme ergonomique
        Finition
        Louros

      • Entretien

        Garantie
        Jusqu'à 5 ans*

      • Facile d'utilisation

        Sans entretien
        Aucune huile pour lame nécessaire
        Étanchéité
        À sec ou avec de la mousse

      • Récapitulatif

        Partie du corps
        Barbe
        Outils et accessoires
        3
        Hauteurs de coupe
        0,5 à 20 mm
        Pas
        40
        Solution
        Taille

      • Kit coiffeur

        Lame de coupe
        Lames auto-affûtées en métal

      • Sabots

        Barbe
        • Court (0,5 à 10 mm)
        • Long (10,5 à 20 mm)

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      • Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat 

      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

