BRL159/00
Rasage précis. Même dans les zones difficiles d'accès.
Notre rasoir féminin haut de gamme, doté d'une tête flexible et d'un éclairage LED. Pour vous offrir une expérience extraordinaire. Cette édition spéciale corps entier offre des solutions d'épilation pour le visage, le corps et le maillot. Testé dermatologiquement.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide
total
recurring payment
Système à 3 lames avec tête flexible pour un rasage impeccable, en douceur et sans irritations. Le rasoir est doté d'embouts de tondeuse double face qui pré-taillent tous les poils. La grille de rasage avec ouvertures en forme de losange est conçue pour raser les poils pré-taillés en un passage.
Découvrez notre premier rasoir féminin Philips doté d'une tête de rasage flexible, conçue pour vos courbes.*** La tête flexible glisse parfaitement sur vos courbes pour un rasage de près, impeccable. Et pour les endroits difficiles à atteindre ? Aucun problème. Elle suit les contours de votre corps et un éclairage LED vous aide à repérer tous les poils. Personnalisez votre rasage avec les deux vitesses pour mieux contrôler la vitesse et l'intensité de votre épilation.
Parce que votre peau mérite le meilleur. Le nouveau rasoir féminin avec éclairage LED intégré capture tous les poils.
Dites adieu aux irritations et aux rougeurs dues au rasage : 80 % des femmes déclarent avoir la peau lisse et sans irritation après utilisation.** Testé dermatologiquement sur les peaux sensibles.
Dans votre salle de bain ou en déplacement, il s'intègre parfaitement à votre routine. Sur peau sèche ou humide, c'est à vous de choisir.
Conçu pour s'adapter à la pousse du poil. Rasez dans les deux sens : vers le haut, vers le bas, c'est fait ! Aucun cordon d'alimentation n'entrave vos mouvements : vous atteignez facilement toutes les zones, des aisselles aux jambes en passant par les orteils. Bénéficiez d'une autonomie de 100 minutes maximum avec une seule charge. Aucune interruption.
Visage, corps, maillot : un seul kit pour tous vos besoins en matière d'épilation. La confiance en toute simplicité. Étape 1 : Exfoliez pour éliminer les peaux mortes et éviter les poils incarnés. Étape 2 : Pré-taillez les poils les plus longs et rasez-les. Étape 3 : Utilisez la tête de tondeuse bikini pour les retouches. Étape 4 : Retirez les poils indésirables à l'aide de l'épilateur spécial visage.
Découvrez une épilation du visage de près mais en douceur. Conçu pour des performances optimales, avec lumière circulaire complète et miroir. Pas de duvet. Pas de souci.
Personnalisez votre routine spéciale maillot : taillez et stylisez en toute confiance grâce à la tête de tondeuse bikini et au sabot bikini inclus.
Quand la technologie s'allie au soin, pour une peau éclatante et un confort optimal. Conçu pour offrir douceur et soin, parce que vous méritez une expérience extraordinaire.
Pièces en plastique fabriquées avec plus de 55 % de plastique recyclé, emballage à base de papier et aucun adaptateur dans la boîte. Un achat unique qui dure des années.**** Une grille de rasage, une année entière de rasage sans effort.
Accessoires
Alimentation
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
Facile d'utilisation
Performances
Design
