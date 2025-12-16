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  • Un rasage en douceur pour une peau lisse
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Arrêté

Lady Shaver Series 6000Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide

BRL126/00

4.4
| (866) Avis | 92% recommandent ce produit
Un rasage en douceur pour une peau lisse
Profitez d'un rasage en douceur sur tout votre corps. Pratique et facile à utiliser, le rasoir féminin Philips série 6000 est adapté aux zones sensibles et offre une peau lisse sans effort tout en prenant soin de votre peau délicate.
Voir tous les avantages

Un rasage en douceur pour une peau lisse

  • Rasoir à grille flottante

  • Recharge en 10 heures

  • +1 accessoire

Un rasage tout en douceur

Un rasage tout en douceur

Le rasoir féminin Philips série 6000 est conçu pour un toucher doux et confortable sur la peau des différentes zones du corps*. 80 % de nos consommatrices confirment l’absence de brûlures et de rougeurs**. Obtenez une peau parfaitement lisse, tout en la respectant.

Bords arrondies pour un rasage respectueux de la peau

Bords arrondies pour un rasage respectueux de la peau

Les bords arrondies à l’avant et à l’arrière de la grille de rasage permettent au rasoir de glisser en douceur sur votre peau. 78 % des femmes affirment que les bords arrondis de la tondeuse permettent d’éviter les griffures***

Grille unique flottante pour un rasage uniforme

Grille unique flottante pour un rasage uniforme

La grille flottante épouse naturellement les courbes et contours de votre corps, afin de maintenir un contact continu avec votre peau pour un rasage uniforme

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4.4

sur 5

866

Avis

92%

recommandent ce produit

16/12/2025

France

France

Pépite cet appareil là!

Je m’était dit que pour le prix il ne proposerais rien de spécial, quelle surprise!! Déjà il est très maniable, avec sa tête interchangeable il épouse vraiment toutes les zones. Il est léger, la durée d’autonomie est super longue alors qu’il ne prend pas longtemps à charger, c’est un gros plus. Mais ce que j’ai préféré c’est qu’il s’utilise aussi bien à sec que mouillé sous la douche, surtout, je me rend compte qu’au fil des semaines ma peau ne présente absolument aucune irritation ni petite imperfections que d’autre appareilles peuvent provoquer. Ma peau est super douce, en un temps record et l’appareil est pratique et super agréable à utiliser! Énorme coup de cœur. 10/10, vraiment!

Pour

Autonomie, adaptation toutes zones, respectes les peaux sensibles

Contre

Je n’en trouve aucuns! (J’aurais peut être aimé avoir une pochette pour les voyages)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lady Shaver Series 6000 BRL127/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lady Shaver Series 6000 BRL127/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

09/12/2025

France

France

Superbe rasoir

Ce rasoir est très pratique, il est très maniable. Après la peau est toute douce. Il est livré avec plusieurs accessoires pour pouvoir réaliser différent rasage. Par contre dommage que l’on ne puisse pas utiliser le rasoir lorsqu’il est en charge. Vraiment très bon rasoir et efficace

Pour

Sa petite tê

Contre

On ne peut pas l’utiliser lorsqu’il est en charge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lady Shaver Series 8000 BRL149/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lady Shaver Series 8000 BRL149/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

01/12/2025

France

France

Un rasoir sans fil élégant et efficace

J’ai adoré le design de ce rasoir très élégant et malléable . Très ergonomique il ne glisse pas des mains meme sous l’eau . Sa double utilisation sur peau sèche ou humide et top car je peux soit me raser vite fait le matin pour mettre un collant soit prendre mon temps lors de ma douche . Aucune irritation ni sensation désagréable. Facile à ranger il mériterait d’avoir une belle pochette de rangement avec qui puisse accueillir l’ensemble du produit pour les voyages ou déplacements. La charge tient plusieurs utilisations à voir dans le temps . Il arrive à raser meme les pouls courts ça c’est vraiment top 👍🏼

Pour

Très ergonomique et efficace meme sur poils courts

Contre

Manque une pochette de voyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

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  1. 74 %, HUT Allemagne n=49, 2021

  2. HUT Allemagne n=49, 2021

  3. par rapport à leur rasoir féminin actuel, HUT Allemagne n=49, 2021