Une conception pensée pour un coiffage sans effort

Le WavePro Styler intègre des détails très pratiques pour vous permettre de vous coiffer facilement. Les capteurs mettent l'appareil en pause lorsque vous enroulez trop de cheveux et la conception ouverte évite les nœuds. Un signal sonore vous avertit dès que la boucle est terminée et la poignée en L exclusive tient confortablement dans la main, pour un coiffage sans effort.