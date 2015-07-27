Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
AZ1/12
UN SON PUISSANT, OÙ QUE VOUS SOYEZ
Le Philips AZ1 diffuse la musique provenant de radios, iPhones/iPads/iPods, CD et de n'importe quel appareil Bluetooth. Avec l'appairage NFC par simple contact, il n'a jamais été aussi simple de diffuser de la musique sans fil en Bluetooth. Vous pouvez même brancher un micro ou une guitare pour faire un bœuf.
Bluetooth® et NFC
CD, CD-MP3, FM
Station d'accueil USB lecture/charge
40 W, microphone et entrée guitare
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques ou le son de vos vidéos préférées.
Fixez la bandoulière et emportez votre AZ1 où vous le souhaitez. Vous pouvez même l'emporter à l'étranger grâce à son format idéal qui peut être accepté en bagage à main lors de vos trajets en avion. Son design robuste résiste à toutes les soirées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ses commandes peuvent être retournées afin d'être protégées lorsque vous vous déplacez.
3.8
sur 5
5
Avis
kinghauler
27/07/2015
Suisse
Très bon rapport qualité prix
Très bonne réserve de puissance et bonnes basses, pas encore testé avec les piles ou accus rechargables pour l' autonomie a voir. Produit à recommander
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1 Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1 Lecteur de CD
Bassfan12
19/08/2014
Suisse
Viele,gute Funktionen
Bassfunktion,Lautsprecher,Radioempfang,CD-Player und buetooth ist herforragend
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1 CD-Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1 CD-Soundmachine
FraGe
18/07/2014
Deutschland
Satter Sound in coolem Design
Auf der Suche nach einer guten Soundstation mit Bluetooth bin ich auf die Philips AZ1 gestossen. Obwohl Philips nicht mehr alle Produkte der Marke "Philips" selber produziert, wird von den Niederländern sehr großer Wert auf Design, Qualität und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis gelegt. Darum kaufe ich auch so gerne Geräte mit dem Philips-Logo. Die AZ1 Soundmachine bietet an Ausstattung mehr als ich tatsächlich benötige: • 40 W Leistung • Mikrofon- und Gitarreneingang (brauche ich nicht) • Bluetooth und NFC (NFC benötige ich auch nicht) • CD, MP3-CD • UKW-Radio • USB-Dockingstation für Wiedergabe/Laden Nach dem Auspacken und Anschliessen erfolgte eine Auto-Installation der FM-Radiosender. Erfreut war ich über den sehr guten Radioempfang. Im Gegensatz zu meinem vorhandenen UKW-Radio (eines anderen Herstellers) kann ich mit dem AZ1 störungsfrei Radio hören. Es verfügt über RDS mit Titelanzeige bei den kompatiblen Sendern. Auch ohne Equilizer-Anpassung liefert das AZ1 einen satten Sound und ist aufgrund seines 40-Watt-Verstärkes für größere Räume und zur Partybeschallung perfekt. Wird eine neue CD eingelegt, startet automatisch die Wiedergabe. Die Steuerung erfolgt über die Tasten an der Geräteoberseite. Der Hauptverwendungszweck ist bei mir allerdings die Wiedergabe von Musik mittels Bluetooth-Anbindung, die einfach per NFC erfolgen kann oder die über die altbekannte Koppelung durchgeführt wird. Nun zum Gehäuse: Kritisch für mich ist immer die schicke Klavierlack-Optik. Fingerabdrücke auf der schwarzen Oberfläche lassen sich leider nicht vermeiden. Für mich ist dies nicht so toll und beim häufigen Transport wohl auch eher nachteilig. Cooles Gimmick für mich: auf der Oberseite befindet sich eine Vertiefung in der sich die Antenne befindet. Hier kann man bei ausgeklappter Antenne ein Tablet oder Smartphone ablegen. Durch den integrierten USB-Anschluss kann man nicht nur Musik abspielen sondern auch ein mobiles Gerät aufladen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1 CD-Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1 CD-Soundmachine