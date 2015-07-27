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Arrêté

Lecteur de CD

AZ1/12

3.8

| (5) Avis

UN SON PUISSANT, OÙ QUE VOUS SOYEZ

Le Philips AZ1 diffuse la musique provenant de radios, iPhones/iPads/iPods, CD et de n'importe quel appareil Bluetooth. Avec l'appairage NFC par simple contact, il n'a jamais été aussi simple de diffuser de la musique sans fil en Bluetooth. Vous pouvez même brancher un micro ou une guitare pour faire un bœuf.

Voir tous les avantages

Diffusez votre musique sans fil en Bluetooth

UN SON PUISSANT, OÙ QUE VOUS SOYEZ

  • Bluetooth® et NFC

  • CD, CD-MP3, FM

  • Station d'accueil USB lecture/charge

  • 40 W, microphone et entrée guitare

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Diffusez votre musique sans fil depuis n'importe quel smartphone en Bluetooth™

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques ou le son de vos vidéos préférées.

Bandoulière et design robuste pour une meilleure portabilité

Fixez la bandoulière et emportez votre AZ1 où vous le souhaitez. Vous pouvez même l'emporter à l'étranger grâce à son format idéal qui peut être accepté en bagage à main lors de vos trajets en avion. Son design robuste résiste à toutes les soirées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ses commandes peuvent être retournées afin d'être protégées lorsque vous vous déplacez.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.8

sur 5

5

Avis

4
2

27/07/2015

Suisse

Suisse

Très bon rapport qualité prix

Très bonne réserve de puissance et bonnes basses, pas encore testé avec les piles ou accus rechargables pour l' autonomie a voir. Produit à recommander

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1 Lecteur de CD

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Cet avis concerne le produit AZ1 Lecteur de CD

19/08/2014

Suisse

Suisse

Viele,gute Funktionen

Bassfunktion,Lautsprecher,Radioempfang,CD-Player und buetooth ist herforragend

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1 CD-Soundmachine

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Cet avis concerne le produit AZ1 CD-Soundmachine

18/07/2014

Deutschland

Deutschland

Satter Sound in coolem Design

Auf der Suche nach einer guten Soundstation mit Bluetooth bin ich auf die Philips AZ1 gestossen. Obwohl Philips nicht mehr alle Produkte der Marke "Philips" selber produziert, wird von den Niederländern sehr großer Wert auf Design, Qualität und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis gelegt. Darum kaufe ich auch so gerne Geräte mit dem Philips-Logo. Die AZ1 Soundmachine bietet an Ausstattung mehr als ich tatsächlich benötige: • 40 W Leistung • Mikrofon- und Gitarreneingang (brauche ich nicht) • Bluetooth und NFC (NFC benötige ich auch nicht) • CD, MP3-CD • UKW-Radio • USB-Dockingstation für Wiedergabe/Laden Nach dem Auspacken und Anschliessen erfolgte eine Auto-Installation der FM-Radiosender. Erfreut war ich über den sehr guten Radioempfang. Im Gegensatz zu meinem vorhandenen UKW-Radio (eines anderen Herstellers) kann ich mit dem AZ1 störungsfrei Radio hören. Es verfügt über RDS mit Titelanzeige bei den kompatiblen Sendern. Auch ohne Equilizer-Anpassung liefert das AZ1 einen satten Sound und ist aufgrund seines 40-Watt-Verstärkes für größere Räume und zur Partybeschallung perfekt. Wird eine neue CD eingelegt, startet automatisch die Wiedergabe. Die Steuerung erfolgt über die Tasten an der Geräteoberseite. Der Hauptverwendungszweck ist bei mir allerdings die Wiedergabe von Musik mittels Bluetooth-Anbindung, die einfach per NFC erfolgen kann oder die über die altbekannte Koppelung durchgeführt wird. Nun zum Gehäuse: Kritisch für mich ist immer die schicke Klavierlack-Optik. Fingerabdrücke auf der schwarzen Oberfläche lassen sich leider nicht vermeiden. Für mich ist dies nicht so toll und beim häufigen Transport wohl auch eher nachteilig. Cooles Gimmick für mich: auf der Oberseite befindet sich eine Vertiefung in der sich die Antenne befindet. Hier kann man bei ausgeklappter Antenne ein Tablet oder Smartphone ablegen. Durch den integrierten USB-Anschluss kann man nicht nur Musik abspielen sondern auch ein mobiles Gerät aufladen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1 CD-Soundmachine

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Cet avis concerne le produit AZ1 CD-Soundmachine

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