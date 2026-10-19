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Arrêté
AZ100W/12
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.
Blanc
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L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.
La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.
Notation globale