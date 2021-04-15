Termes recherchés

      AWP225/24

      Carafe filtrante instantanée nouvelle génération

      Grâce à ses fibres de charbon actif, le filtre Philips Micro X-Clean Instantané donne à l'eau du robinet un goût pur en réduisant sa teneur en chlore, plomb, pesticides et microplastiques.

      Carafe filtrante instantanée nouvelle génération

      2 fois plus d'eau filtrée, 4 fois plus rapidement*

      De l'eau agréable pour une fraction du coût et de la production de déchets de l'eau en bouteille.

      Transforme l'eau du robinet en une eau savoureuse au goût pur

      Grâce à ses fibres de charbon actif plus absorbantes et hautement poreuses, le filtre instantané Micro-X-Clean permet un débit 4 fois plus rapide qu'une carafe filtrante*, tout en maintenant les mêmes performances de filtration.

      Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers

      Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers en évitant l'accumulation de calcaire.

      Spécificités Techniques

      • Performances de filtration

        Réduction des microplastiques
        Oui

      • Conditions d'arrivée de l'eau

        Température de l'eau à son arrivée
        2-38  °C
        Pression de l'eau à son arrivée
        0-1 (atmosphérique)  bar
        Qualité de l'eau à son arrivée
        Eau du robinet

      • Caractéristiques générales

        Dimensions du produit (L x l x H)
        46*46*115  millimètre
        Durée de vie du filtre
        1 mois
        Débit d'eau
        1 l/min*
        Quantité de filtres
        Lot de 3

      • Pays d'origine

        Cartouche filtrante
        Fabriqué(e) de manière responsable en Chine

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      • * Par rapport au pichet Philips AWP2900
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
