AMF970/10
Un appareil intelligent. Quatre saisons de confort.
Notre premier appareil 4-en-1 qui purifie et humidifie l'air, et vous réchauffe ou vous rafraîchit selon vos besoins. L'appareil adapte automatiquement ses performances pour maintenir votre air propre et confortable, tout au long de l'année.Voir tous les avantages
Purificateur, ventilateur, chauffage, humidificateur
Notre premier appareil 4en1 qui purifie et humidifie l'air, et vous réchauffe ou vous rafraîchit. Choisissez le mode idéal pour vos besoins et laissez l'appareil faire le reste. Le contrôle climatique, en toute simplicité.
Avec une filtration puissante de 185 m3/h (CADR) (1), l'appareil peut facilement purifier des espaces jusqu'à 48 m2 et nettoyer une pièce de 20 m2 en moins de 16 minutes (2). L'appareil purifie l'air dans tous les modes, tandis que le mode purification détecte automatiquement la qualité de l'air et ajuste le débit d'air en conséquence.
L'appareil offre un puissant débit d'air jusqu'à 1470 m3/h, tandis que sa conception sans pales délivre un flux d'air doux et régulier. Pour un confort personnalisé, choisissez parmi 10 vitesses de ventilation selon vos besoins.
L'appareil offre une chaleur immédiate en seulement 3 secondes avec une puissance réglable jusqu'à 2200 W. Définissez votre température cible automatique de 1 à 37 °C ou personnalisez votre chaleur avec 10 vitesses de chauffage (via l'application uniquement). (3)
Bénéficiez d'une humidification hygiénique jusqu'à 380 ml/h avec la technologie NanoCloud. Sa brume ultra fine libère jusqu'à 99,9% de bactéries en moins que les humidificateurs à ultrasons (4,5). Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil humidifie dans tous les modes. En mode Humidification, vous pouvez régler votre niveau d'humidité souhaité entre 30 et 70%.
En mode Veille, l'appareil est plus silencieux qu'un murmure avec seulement 21 dB(A) de niveau sonore (6). Le capteur de lumière détecte quand la pièce est sombre, éteignant automatiquement les lumières pour minimiser les perturbations.
La filtration à 3 couches composée d'un préfiltre, du HEPA NanoProtect et du charbon actif capture 99,97% des particules aussi petites que 0,003 micron (7) — plus petites que le plus petit virus connu !
Respirez plus facilement grâce à une purification d'air continue dans tous les modes, éliminant 99,99% des allergènes, 99,9% des virus et bactéries en suspension dans l'air, tout en réduisant les gaz nocifs et les odeurs - en toute sécurité, sans ions, produits chimiques ni émissions d'ozone. (8-11)
Les capteurs intelligents AeraSense analysent continuellement l'air et informent en temps réel, réagissant immédiatement à tout changement de pollution, température ou humidité pour améliorer votre qualité d'air.
Utilisez simplement la télécommande pour contrôler votre appareil. Pour des fonctionnalités supplémentaires et le suivi de la qualité de l'air, associez l'appareil à l'application Air+. Pour plus de commodité et une utilisation mains libres, utilisez les commandes vocales avec Google Assistant ou Alexa.
La large rotation à 350° distribue l'air uniformément dans toute la pièce, offrant un confort optimal à tous, peu importe où vous vous trouvez.
Les filtres et mèches d'origine sont conçus pour des performances durables - jusqu'à 36 mois pour les filtres et 6 mois pour la mèche - réduisant ainsi les tracas et les coûts. L'appareil calcule la durée de vie du filtre et vous alerte lorsqu'un remplacement est nécessaire. (12)
