    • Un appareil intelligent. Quatre saisons de confort. Un appareil intelligent. Quatre saisons de confort. Un appareil intelligent. Quatre saisons de confort.

      Air Performer Série 9000 Purificateur, ventilateur, chauffage, humidificateur

      AMF970/10

      Un appareil intelligent. Quatre saisons de confort.

      Notre premier appareil 4-en-1 qui purifie et humidifie l'air, et vous réchauffe ou vous rafraîchit selon vos besoins. L'appareil adapte automatiquement ses performances pour maintenir votre air propre et confortable, tout au long de l'année.

      Air Performer Série 9000
      Air Performer Série 9000

      Purificateur, ventilateur, chauffage, humidificateur

      Un appareil intelligent. Quatre saisons de confort.

      Purifie, humidifie, chauffe et rafraîchit

      • Purifie avec une filtration puissante de 185 m3/h
      • Vous rafraîchit avec un flux d'air agréable
      • Chauffage rapide en 3 secondes
      • Une humidification hygiénique avec la technologie NanoCloud
      Confort pour chaque saison. Tout en un seul appareil.

      Confort pour chaque saison. Tout en un seul appareil.

      Notre premier appareil 4en1 qui purifie et humidifie l'air, et vous réchauffe ou vous rafraîchit. Choisissez le mode idéal pour vos besoins et laissez l'appareil faire le reste. Le contrôle climatique, en toute simplicité.

      Purification complète des pièces jusqu'à 48 m2

      Purification complète des pièces jusqu'à 48 m2

      Avec une filtration puissante de 185 m3/h (CADR) (1), l'appareil peut facilement purifier des espaces jusqu'à 48 m2 et nettoyer une pièce de 20 m2 en moins de 16 minutes (2). L'appareil purifie l'air dans tous les modes, tandis que le mode purification détecte automatiquement la qualité de l'air et ajuste le débit d'air en conséquence.

      En mode ventilateur, profitez d'un puissant flux d'air qui vous rafraîchit

      En mode ventilateur, profitez d'un puissant flux d'air qui vous rafraîchit

      L'appareil offre un puissant débit d'air jusqu'à 1470 m3/h, tandis que sa conception sans pales délivre un flux d'air doux et régulier. Pour un confort personnalisé, choisissez parmi 10 vitesses de ventilation selon vos besoins.

      En mode chauffage, profitez d'une chaleur instantanée

      En mode chauffage, profitez d'une chaleur instantanée

      L'appareil offre une chaleur immédiate en seulement 3 secondes avec une puissance réglable jusqu'à 2200 W. Définissez votre température cible automatique de 1 à 37 °C ou personnalisez votre chaleur avec 10 vitesses de chauffage (via l'application uniquement). (3)

      Une humidification hygiénique avec la technologie NanoCloud

      Une humidification hygiénique avec la technologie NanoCloud

      Bénéficiez d'une humidification hygiénique jusqu'à 380 ml/h avec la technologie NanoCloud. Sa brume ultra fine libère jusqu'à 99,9% de bactéries en moins que les humidificateurs à ultrasons (4,5). Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil humidifie dans tous les modes. En mode Humidification, vous pouvez régler votre niveau d'humidité souhaité entre 30 et 70%.

      Mode Veille avec fonctionnement ultra-silencieux

      Mode Veille avec fonctionnement ultra-silencieux

      En mode Veille, l'appareil est plus silencieux qu'un murmure avec seulement 21 dB(A) de niveau sonore (6). Le capteur de lumière détecte quand la pièce est sombre, éteignant automatiquement les lumières pour minimiser les perturbations.

      Filtre HEPA 3 couches piègeant 99,97 % des particules ultra-fines

      Filtre HEPA 3 couches piègeant 99,97 % des particules ultra-fines

      La filtration à 3 couches composée d'un préfiltre, du HEPA NanoProtect et du charbon actif capture 99,97% des particules aussi petites que 0,003 micron (7) — plus petites que le plus petit virus connu !

      Élimine allergènes, bactéries, virus, odeurs et gaz

      Élimine allergènes, bactéries, virus, odeurs et gaz

      Respirez plus facilement grâce à une purification d'air continue dans tous les modes, éliminant 99,99% des allergènes, 99,9% des virus et bactéries en suspension dans l'air, tout en réduisant les gaz nocifs et les odeurs - en toute sécurité, sans ions, produits chimiques ni émissions d'ozone. (8-11)

      Capte la qualité de l'air intérieur et s'y adapte intelligemment

      Capte la qualité de l'air intérieur et s'y adapte intelligemment

      Les capteurs intelligents AeraSense analysent continuellement l'air et informent en temps réel, réagissant immédiatement à tout changement de pollution, température ou humidité pour améliorer votre qualité d'air.

      Contrôlez votre appareil via la télécommande ou avec l'application Air+

      Contrôlez votre appareil via la télécommande ou avec l'application Air+

      Utilisez simplement la télécommande pour contrôler votre appareil. Pour des fonctionnalités supplémentaires et le suivi de la qualité de l'air, associez l'appareil à l'application Air+. Pour plus de commodité et une utilisation mains libres, utilisez les commandes vocales avec Google Assistant ou Alexa.

      Large couverture de flux d'air à 350°

      Large couverture de flux d'air à 350°

      La large rotation à 350° distribue l'air uniformément dans toute la pièce, offrant un confort optimal à tous, peu importe où vous vous trouvez.

      Conçu pour un entretien facile

      Conçu pour un entretien facile

      Les filtres et mèches d'origine sont conçus pour des performances durables - jusqu'à 36 mois pour les filtres et 6 mois pour la mèche - réduisant ainsi les tracas et les coûts. L'appareil calcule la durée de vie du filtre et vous alerte lorsqu'un remplacement est nécessaire. (12)

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Purificateur d'air, ventilateur, chauffage et humidificateur 4-en-1
        Technologie
        HEPA NanoProtect, capteurs AeraSense
        Couleur
        Gris charbon + Or cendré
        Matériau principal
        Plastique
        Connectivité Internet
        Oui
        Portée Wi-Fi
        2,4 GHz
        Commande vocale
        Oui
        Capacité du réservoir d'eau
        2,6 L

      • Caractéristiques techniques

        Puissance maximale
        2200 W (Chauffage)
        Capteurs de qualité de l'air
        PM2.5, gaz, allergènes, température, humidité
        Niveau sonore min.
        21 dB (A)
        Niveau sonore max.
        48 dB (A)

      • Performances

        CADR (débit d'air pur) (particule, GB/T)
        185 m³/h (GB/T)
        Couches de filtre
        Filtre à charbon actif, HEPA et préfiltre
        Filtration des particules
        99,97 % à 0,003 micron
        Vitesse d'humidification
        380 ml/h
        Taille de pièce maximale
        48 m²
        Flux d'air du ventilateur
        1470 m³/h

      • Utilisation

        Télécommande
        Oui
        Oscillation
        Jusqu'à 350°
        Longueur du cordon
        1,8 m
        Programmateur
        Oui (dans l'application)
        Mode Automatique
        Oui
        Mode Veille
        Oui
        Vitesses
        Oui (10 niveaux)
        Informations sur la qualité de l'air
        Couleur, numérique
        Interface
        Numérique

      • Fonction de sécurité

        Verrouillage enfant
        Oui

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        36,0 cm
        Largeur du produit
        36,0 cm
        Hauteur du produit
        106,4 cm
        Poids du produit
        8,86 kg
        Longueur de l'emballage
        32,5 cm
        Largeur de l'emballage
        32,5 cm
        Hauteur de l'emballage
        111,5 cm
        Poids de l'emballage
        12,5 kg

      • Faible consommation

        Consommation en veille
        < 2 W
        Tension
        220-240 V
        Fréquence
        50/60 Hz

      • Entretien

        Garantie
        2 ans

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        FYM970/30 – 3 ans
        Accessoires inclus 2
        FYM971/00 – 6 mois

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      • (1) Le CADR est testé par un laboratoire tiers certifié, conformément à la norme GB/T18801-2022.
      • (2) Calculé selon la norme NRCC-54013.
      • (3) La température affichée peut différer de la température ambiante ; elle reflète la température autour de l'appareil.
      • (4) Testé par CVC selon GB/T 23332-2018. Température initiale de 23±2°C et humidité relative de 30±2% HR.
      • (5) Par rapport aux modules d'humidificateurs à ultrasons standard sans technologie supplémentaire pour réduire la propagation des bactéries, selon les tests d'un laboratoire indépendant.
      • (6) Pression acoustique, IEC 60704.
      • (7) De l'air qui passe à travers le filtre, testé selon DIN71460 avec aérosol NaCl 0,003 µm et 0,3 µm, institut iUTA.
      • (8) De l'air qui passe à travers le filtre, testé avec acariens, pollen de bouleau et allergènes de chat selon le protocole SOP 350.003 de l'institut autrichien OFI.
      • (9) Test de réduction microbienne par un laboratoire externe, avec grippe (H1N1) dans une chambre d'essai de 30 m3, en mode turbo pendant 1 h.
      • (10) Testé selon GB21551.3-2010 avec S. Albus, chambre de 30 m3, 1 h, mode Turbo, laboratoire tiers.
      • (11) Test en laboratoire externe GMT selon GB/T 18801-2022 avec TVOC, Toluène et NO2 : pièce de 30 m3, mode Turbo pendant 1 h.
      • (12) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'utilisation. (11) Test en laboratoire externe GMT selon GB/T 18801-2022 avec TVOC, Toluène et NO2 : pièce de 30 m3, mode Turbo pendant 1 h.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
