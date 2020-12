Débit d'air constant et silencieux pendant votre sommeil

Le mode de détection nocturne est spécialement développé pour votre chambre ; le purificateur d'air purifie rapidement l'air ambiant dans votre chambre avant votre coucher et surveille en permanence la qualité de l'air, pour que vous dormiez dans un air pur. Les voyants à luminosité atténuée ou éteints et le faible niveau sonore préservent votre sommeil et celui de votre famille.