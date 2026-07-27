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Arrêté
9006PRC1
Type de lampe : HB4
Lot de 1
12 V, 55 W
Nos solutions d'éclairage produisent un faisceau lumineux puissant et précis d'un rendu optimal. Nos solutions d'éclairage sont également les meilleures et les plus efficaces du marché car nous savons qu'un éclairage d'excellente qualité peut faire la différence entre la vie et la mort sur la route.
L'éclairage est une composante essentielle de l'expérience de conduite et le premier et unique facteur de sécurité qui permet effectivement de prévenir les accidents. En améliorant la visibilité globale et l'éclairage sur route, Philips s'engage dans la lutte contre les accidents et la sécurité routière.
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
Notation globale