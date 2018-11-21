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Arrêté
55PUT6401/12
Téléviseur LED ultra-plat 4K avec Android TV
Le téléviseur Philips série 6400 allie design et performance. Posé sur un socle minimaliste, il donne vie à une image de qualité 4K Ultra HD et Pixel Plus Ultra HD. Et grâce à Android TV, vos possibilités de divertissement sont pratiquement infinies.
139 cm (55")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core, 8 Go, extensible
DVB-T/T2/C
Tous les tableaux de maître ont besoin d'un chevalet. Et comme tous les chefs-d'œuvre, votre nouveau téléviseur Philips mérite d'être mis en valeur. Développé spécialement pour ce modèle par nos concepteurs, ce socle évasé fin en aluminium rend tout l'hommage qui est dû au design fin et léger de cette magnifique série de téléviseurs.
Associé à la puissance d'Android, le processeur Philips Quad Core vous offre une expérience de jeu incroyable. Et avec Android installé sur votre téléviseur, la navigation, le lancement d'applications et la lecture de vidéos sont ultra-rapides, très intuitifs et très ludiques.
Cloud Gaming offre un vaste catalogue en ligne de jeux de haute qualité pour tous les âges, tous les goûts et tous les niveaux. Sélectionnez simplement un jeu pour y jouer sur votre téléviseur !
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.3
sur 5
136
Avis
Jeanfrancois92
21/11/2018
France
J AI CETTE TV DEPUIS PLUS DE 18 MOIS ET TOUJOURS LE PLAISIR DE LE REGARDER
Très bonne tv avec ambilight qui lui donne une toute autre dimension;j ai rajouté une barre de son et je me retrouve comme dans une salle de cinéma.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 55PUT6401 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
Oui, je recommande ce produit
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jacques53
27/09/2017
France
Produit de bonne qualité
Il manque le manuel d'utilisation : cela me parait indispensable Depuis 2 jours j'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre : apparition de Utube toute les 20 minutes.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 49PUT6401 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
Oui, je recommande ce produit
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Stesarofla
28/10/2018
Italia
Ottimo prodotto qualità prezzo
Se cercate una android tv a costo contenuto bella e con un ottima qualità video ve la consiglio. Grazie a playstore potete scaricare le applicazioni che possono essere lanciate con la tv ad esempio amazon tv, dazn, iptv etc... Unica pecca la funzione miracast o chromecast non so come si chiami in questa tv... purtroppo ha problemi di compatibilità con alcune applicazioni ed il televisore non riesce a visualizzare il video richiesto. Sono riuscito a trovare una soluzione al problema aprendo da smatphone google home e lanciando lo schermo del mio telefono su tv ed in seguito la tv riesce a visualizzare qualsiasi video lanciato da qualsiasi applicazione. Detto questo i tecnici philips anche se contattati molte volte non sono riusciti a risolvere il problema neanche dopo l'ultimo aggiornamento datato giugno 2018.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 49PUT6401 TV ultra sottile 4K Android TV™
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 49PUT6401 TV ultra sottile 4K Android TV™
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
Veuillez noter qu'il est possible que vos applications Amazon ne soient pas disponibles dans votre pays. (Actuellement, les applications Amazon fonctionnent uniquement au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche.)