      Energy Label Europe E étiquette énergétique
      Pour plus d'informations, téléchargez le étiquette énergétique (PDF 199.0KB)

      LED Téléviseur 4K Ambilight

      55PUS8200/12

      Ambilight : le bon choix

      Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa et Matter Smart Home, sans oublier un micro à sensibilité élargie intégré pour entendre clairement vos commandes et Titan OS pour plus de simplicité et de rapidité : ce téléviseur se distingue par son design européen et sa priorité donnée à la protection des données.

      • Téléviseur AMBILIGHT 139 cm (55")
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos et DTS:X
      Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

      Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

      Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Tous vos divertissements dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.

      Des moments intenses. Des scènes plus nettes.

      Des moments intenses. Des scènes plus nettes.

      Zoomez. Laissez-vous surprendre par les détails. La précision de l'image 4K défie l'imagination. Avec un écran Pixel Precise Ultra HD pour une netteté et des détails réalistes, il offre des expériences à couper le souffle à chaque instant.

      Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X

      Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X

      Avec Dolby Atmos, le son reste fidèle à la vision du réalisateur. La technologie DTS:X permet de créer des expériences sonores en 3D. C'est comme si vous y étiez ! L'ajout de cette dimension sonore assure une expérience encore plus immersive, à domicile.

      Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.

      Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.

      La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.

      Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

      Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

      Grâce à sa compatibilité Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant et au micro à sensibilité élargie. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec Alexa intégrée, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Pour tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight, une seule commande suffit. Le téléviseur est compatible avec les appareils dotés des enceintes connectées Google et d'Apple AirPlay.

      Contrôle sans télécommande

      Contrôle sans télécommande

      Formulez toutes vos commandes à voix haute. Allumez votre téléviseur dès que vous entrez dans la pièce et parlez à Alexa sans utiliser votre télécommande. Grâce à son microphone à sensibilité élargie et aux commandes mains libres, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de tous vos contenus Smart TV préférés.

      Plus de clarté à chaque mot grâce à la fonction Amélioration vocale

      Percevez chaque mot avec plus de précision. La fonction Amélioration vocale vous permet d'augmenter ou de réduire le volume des dialogues sans modifier le son en arrière-plan. Résultat : chaque phrase prononcée est plus claire, pour ne manquer aucune information.

      Connectivité pensée pour le gaming

      Grâce au HDMI 2.0a et à la VRR, profitez au maximum de votre console, avec un gameplay plus rapide et des visuels plus fluides. Le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Passez au niveau supérieur.

      Toutes vos données, en toute sécurité

      Smartphones, tablettes, PC, enceintes intelligentes… Quel que soit l'appareil, la protection de vos informations personnelles est essentielle. Faites confiance à Philips TV pour conserver vos informations confidentielles en lieu sûr, à tout moment : SafeShark teste et vérifie la sécurité en permanence, pour une tranquillité d'esprit totale. Votre cybersécurité est notre priorité.

      Design européen, approche durable

      Socle avec pieds latéraux, cadre fin, téléviseur LED 4K. La qualité du design européen. Grâce à Titan OS, le contenu est facile à trouver. Chaque détail a été soigneusement étudié, jusqu'à la télécommande en plastique recyclé et à l'emballage recyclé certifié FSC qui l'accompagne.

      Spécificités Techniques

      • Ambilight

        Fonctions Ambilight
        • Suite Ambilight
        • S'adapte à la couleur du mur
        • Mode musique
        • Mode jeu
        • Réveil avec lever de soleil
        Version Ambilight
        3 côtés

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (pouces)
        55  pouces
        Diagonale de l'écran (cm)
        139  cm
        Écran
        LED 4K Ultra HD
        Résolution d'écran
        3840 x 2160p
        Fréquence de rafraîchissement natif
        60 Hz  Hz
        Processeur d'images
        Pixel Precise Ultra HD
        Amélioration de l'image
        • Crystal Clear
        • ÉCO
        • Jeu
        • Compatible HDR10+
        • Home Cinéma
        • Moniteur
        • Film
        • Micro Dimming
        • Personnel
        • Ultra Résolution

      • Résolution d'entrée de l'écran

        Résolution - fréquence de rafraîchissement
        640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indication de l'intensité du signal
        Oui
        Télétexte
        Hypertexte 1 000 pages
        Compatible HEVC
        Oui

      • Smart TV

        Applications Smart TV*
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Appli NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        Système d'exploitation
        Système d’exploitation TITAN
        Taille de la mémoire (flash)*
        8 Go

      • Fonctions de Smart TV

        Télévision interactive
        HbbTV
        Assistant vocal*
        • Amazon Alexa intégré
        • Fonctionne avec Google Home
        • Télécommande avec micro
        Expérience Smart Home
        • IMPORTANT
        • Control4
        • Compatible avec Apple Home
        Barre de gaming
        Barre de jeu 2.0
        Compatible TTS
        Oui

      • Applications multimédias

        Formats de lecture de vidéos
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formats de lecture de musique
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Prise en charge des formats de sous-titres
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formats de lecture de photos
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Niveau sonore

        Audio
        2.0 canaux
        Puissance de sortie (RMS)
        20 W
        Configuration des haut-parleurs
        2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Amélioration du son
        • Mode AVL
        • Renforcement des basses
        • Dolby Media Intelligence
        • Divertissement
        • Égaliseur
        • Profil auditif
        • Mode nuit
        • Étalonnage de la pièce
        • Personnel
        • Amélioration vocale
        Fonctionnalités du casque/des écouteurs
        Dolby Atmos pour casques et écouteurs
        Processeur audio
        IntelliSound
        Enceinte principale
        Bass Reflex à gamme étendue (FR01A)

      • Connectivité

        Nombre de connexions HDMI
        3
        Fonctionnalités HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Intercommunication de la télécommande
        • Lecture 1 pression
        • Contrôle audio du système
        • Mise en veille du système
        Nombre de ports USB
        2
        Connexion sans fil
        • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
        • Bluetooth® 5.2
        • Compatible avec Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Oui sur tous les connecteurs HDMI
        HDMI ARC
        HDMI 1
        Fonctionnalités HDMI 2.1
        • eARC sur HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM pris en charge
        EasyLink 2.0
        • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
        • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

      • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

        Jeux
        • ALLM et Auto Game
        • HDMI VRR
        HDR
        • Compatible HDR10+
        • HDR10
        • HLG

      • Carte énergie UE

        Numéros d'enregistrement EPREL
        2269636
        Classe énergétique pour SDR
        E
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
        53  kWh/1 000 h
        Classe énergétique pour HDR
        G
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
        80  kWh/1 000 h
        Consommation du téléviseur éteint
        N/A
        Mode veille en réseau
        2,0  W
        Technologie de dalle utilisée
        LED LCD

      • Alimentation

        Puissance électrique
        100-240 V CA, 50/60 Hz
        Consommation en veille
        moins de 0,5 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        • Minuterie de mise hors tension automatique
        • Mode Eco
        • Capteur de luminosité
        • Image Muet (pour la radio)

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • 2 piles AAA
        • Cordon d'alimentation
        • Dépliant juridique et de sécurité
        • Télécommande
        • Support de table
        • Guide de démarrage rapide

      • Design

        Couleurs du téléviseur
        Cadre fin en plastique noir
        Design du pied
        Pied avec arche carré noir en métal

      • Dimensions

        Distance entre 2 pieds
        810  millimètre
        Compatible avec un montage mural
        200 x 100 mm
        Téléviseur sans pied (l x H x P)
        1226 x 713 x 88 mm
        Téléviseur avec pied (l x H x P)
        1226 x 778 x 275 mm
        Carton (l x H x P)
        1320 x 806 x 132 mm
        Poids du téléviseur sans pied
        9,9 kg
        Poids du téléviseur avec pied
        10,2 kg
        Poids, emballage compris
        13,1 kg

      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
      • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
      • La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
      • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.philips.com/TVRemoteapp
      • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
      • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
      • Amazon Prime est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
      • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
      • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon le pays. Reportez-vous au produit contenu dans la boîte.
      • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
      • Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
      emballage carton et papier à recycler - produit en fin de vie à recycler
