      Energy Label Europe F étiquette énergétique
      Pour plus d'informations, téléchargez le étiquette énergétique (PDF 201.0KB)

      The Xtra Téléviseur 4K Ambilight

      55PML9008/12

      Immersion absolue. Sensations palpitantes.

      Plongez au cœur de l’action ! La grande image lumineuse et colorée du modèle Xtra et la technologie Ambilight immersive créent des moments privilégiés de visionnage comme de jeu. Ajoutez à cela un son Dolby Atmos riche en atmosphère et vous aurez tout le nécessaire pour une soirée épique à la maison.

      Téléviseur 4K Ambilight

      • Téléviseur Ambilight 139 cm (55")
      • Son Dolby Atmos
      • Processeur d'images P5
      • Philips Smart TV
      L’immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight

      L’immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight

      Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED placées derrière l’écran qui réagissent à l’image affichée pour vous plonger au cœur d’un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l’immersion dans vos séries, films et jeux préférés est totale.

      Un grand écran éclatant. Pour chaque scène dramatique

      Un grand écran éclatant. Pour chaque scène dramatique

      Peu importe ce que vous regardez, la technologie mini-LED Xtras vous offre une image grand écran vraiment impressionnante, avec des noirs profonds, un contraste net et des couleurs réalistes. De plus, ce téléviseur 4K Ambilight UHD est compatible avec tous les principaux formats HDR, ce qui vous permet de voir plus de détails, même dans les zones sombres et lumineuses.

      La perfection, quelle que soit la source. Moteur Philips P5.

      La perfection, quelle que soit la source. Moteur Philips P5.

      Le moteur Philips P5 produit une image aussi saisissante que vos contenus préférés. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les couleurs sont éclatantes, avec des tons de peau naturels. Le contraste est si net que vous ressentirez chaque détail, et les mouvements sont parfaitement fluides.

      Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos.

      Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos.

      Grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées, vos films, émissions et jeux bénéficient d’une qualité visuelle et sonore incroyable. L’image est fidèle à la vision du réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu’il se passe ! Entendez chaque mot clairement. Vivez des effets sonores entièrement immersifs.

      Design haut de gamme. Conçu pour l'avenir.

      Design haut de gamme. Conçu pour l'avenir.

      Le cadre métallique ultra-fin et les pieds métalliques fins, tous deux en gris anthracite, confèrent à ce téléviseur une allure forte et minimaliste. Nos emballages utilisent du carton recyclé certifié FSC et nos documents sont imprimés sur du papier recyclé.

      Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi

      Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi

      Connectez le système audio domestique sans fil Philips avec technologie DTS Play-Fi à des barres de son et des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Écoutez des films dans la cuisine. Écoutez de la musique où que vous soyez.

      Des jeux épiques. 120 Hz, latence ultra-faible, VRR, FreeSync

      Des jeux épiques. 120 Hz, latence ultra-faible, VRR, FreeSync

      Jouez sans limites et plongez au cœur des couleurs éclatantes Xtras ! HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz, latence ultra-faible, pour tirer le meilleur parti possible du matériel de gaming nouvelle génération, avec un gameplay fluide et réactif, des mouvements naturels ultra-fluides et de beaux graphismes. Le mode jeu d’Ambilight vous offre encore plus de sensations fortes.

      Commande vocale. Fonctionne avec l’Assistant Google* et Alexa*

      Commande vocale. Fonctionne avec l’Assistant Google* et Alexa*

      Si vous souhaitez contrôler ce téléviseur à l'aide d'assistants vocaux, c'est possible. Appairez tout simplement votre téléviseur à votre enceinte connectée Google, et vous pourrez demander à l'Assistant Google de contrôler le téléviseur et de rechercher des séries et des films. Vous pouvez également l'appairer à des appareils compatibles Alexa pour utiliser Alexa !

      Mini-LED. Zones de rétroéclairage intelligentes. Contraste incroyable.

      Mini-LED. Zones de rétroéclairage intelligentes. Contraste incroyable.

      Prend en charge tous les principaux formats HDR

      Prend en charge tous les principaux formats HDR.

      • Ambilight

        Fonctions Ambilight
        • S'adapte à la couleur du mur
        • Mode lounge
        • Mode jeu
        • Musique Ambilight
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • compatible avec les enceintes domestiques sans fil Philips
        • Animation de démarrage Ambilight
        Version Ambilight
        3 côtés

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (pouces)
        55  pouces
        Diagonale de l'écran (cm)
        139  cm
        Écran
        LED 4K Ultra HD
        Résolution d'écran
        3840 x 2160
        Fréquence de rafraîchissement natif
        120  Hz
        Processeur d'images
        Processeur P5 Perfect Picture Engine
        Amélioration de l'image
        • Perfect Natural Motion
        • Micro Dimming Premium
        • HDR10+
        • Dolby Vision
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • CalMAN Ready

      • Résolution d'entrée de l'écran

        Résolution - fréquence de rafraîchissement
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 - 60 Hz, 120 Hz
        • 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
        • , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.
        • 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
        • , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Lecture vidéo
        • PAL
        • SECAM
        Guide des programmes de télévision*
        Guide électronique de programmes 8 j.
        Indication de l'intensité du signal
        Oui
        Télétexte
        Hypertexte 1 000 pages
        Compatible HEVC
        Oui

      • Smart TV

        Système d'exploitation
        Téléviseur Smart TV avec système d’exploitation amélioré

      • Fonctions de Smart TV

        Interaction utilisateur
        • Mode miroir
        • SimplyShare
        Télévision interactive
        HbbTV
        Applications Smart TV*
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        • Boutique Philips
        • YouTube
        Assistant vocal*
        • Fonctionne avec Alexa
        • Fonctionne avec Google Home

      • Applications multimédias

        Formats de lecture de vidéos
        • Conteneurs : AVI, MKV
        • H.264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC (H.265)
        • VP9
        • AV1
        Formats de lecture de musique
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 à v9.2)
        • WMA-PRO (v9 et v10)
        • FLAC
        Prise en charge des formats de sous-titres
        • .SRT
        • .SUB
        • .TXT
        • .SMI
        • .ASS
        • .SSA
        Formats de lecture de photos
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360 Photo
        • HEIF

      • Traitement en cours

        Puissance processeur
        Dual Core

      • Niveau sonore

        Audio
        • 2.0 canaux
        • Puissance de sortie : 40 W (RMS)
        Configuration des haut-parleurs
        2 haut-parleurs moyennes-hautes fréquences 10 W, 2 tweeters 10 W
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Amélioration du son
        • Son I. A.
        • Dialogues clairs
        • Amélioration des basses Dolby
        • Ajusteur de volume Dolby
        • Mode nuit
        • Dolby Atmos
        • EQ IA

      • Connectivité

        Nombre de connexions HDMI
        4
        Fonctionnalités HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Intercommunication de la télécommande
        • Contrôle audio du système
        • Mise en veille du système
        • Lecture 1 pression
        Nombre de ports USB
        2
        Connexion sans fil
        • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
        • Bluetooth® 5.0
        Autres connexions
        • CI+ (Common Interface Plus)
        • Sortie audio numérique (optique)
        • Connecteur satellite
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Sortie casque
        • Connecteur de service
        HDCP 2.3
        Oui sur tous les connecteurs HDMI
        HDMI ARC
        Oui, sur HDMI1
        Fonctionnalités HDMI 2.1
        • eARC/VRR/ALLM pris en charge
        • Débit maximal de 48 Mbits/s
        • eARC sur HDMI 1
        • FreeSync Premium
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips
        • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur

      • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 pleine bande passante 48 Gbits/s
        • jusqu'à 4K 120 Hz
        Jeux
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+
        • HLG

      • Carte énergie UE

        Numéros d'enregistrement EPREL
        1562352
        Classe énergétique pour SDR
        FR
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
        77 Kwh/1 000 h
        Classe énergétique pour HDR
        G
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
        158 Kwh/1 000 h
        Consommation du téléviseur éteint
        S.O.
        Mode veille en réseau
        2,0 W
        Technologie de dalle utilisée
        LED LCD

      • Alimentation

        Puissance électrique
        220-240 V CA, 50/60 Hz
        Consommation en veille
        moins de 0,3 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        • Minuterie de mise hors tension automatique
        • Image Muet (pour la radio)
        • Mode Eco
        • Capteur de luminosité

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Brochure légale et de sécurité
        • Cordon d'alimentation
        • Guide de démarrage rapide
        • Télécommande
        • Support de table
        • 2 piles AAA

      • Design

        Couleurs du téléviseur
        Cadre gris anthracite
        Design du pied
        Pieds gris anthracite

      • Dimensions

        Largeur de l'appareil
        1231,0  millimètre
        Hauteur de l'appareil
        721,0  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        82  millimètre
        Poids du produit
        14,3  kg
        Largeur appareil (support inclus)
        1231.0  millimètre
        Hauteur appareil (support inclus)
        739.0  millimètre
        Profondeur appareil (support inclus)
        254.0  millimètre
        Poids du produit (support compris)
        14.6  kg
        Largeur de la boîte
        1360.0  millimètre
        Hauteur de la boîte
        840.0  millimètre
        Profondeur de la boîte
        160.0  millimètre
        Poids (emballage compris)
        20,2  kg
        Largeur du pied
        735.0  millimètre
        Hauteur du pied
        20.0  millimètre
        Longueur du pied
        256.0  millimètre
        Compatible avec un montage mural
        300 x 300 mm

      • Brochure légale et de sécurité
      • Cordon d'alimentation
      • Guide de démarrage rapide
      • Télécommande
      • Support de table
      • 2 piles AAA
      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
      • Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
      • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
      • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
      • Rakuten TV est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
      • La compatibilité avec l'Assistant Google est uniquement disponible en Allemagne et au Royaume-Uni.
      emballage carton et papier à recycler - produit en fin de vie à recycler
