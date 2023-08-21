Plongez au cœur de l’action ! La grande image lumineuse et colorée du modèle Xtra et la technologie Ambilight immersive créent des moments privilégiés de visionnage comme de jeu. Ajoutez à cela un son Dolby Atmos riche en atmosphère et vous aurez tout le nécessaire pour une soirée épique à la maison.
The Xtra
Téléviseur 4K Ambilight
total
recurring payment
Immersion absolue. Sensations palpitantes.
Téléviseur 4K Ambilight
Téléviseur Ambilight 139 cm (55")
Son Dolby Atmos
Processeur d'images P5
Philips Smart TV
L’immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight
Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED placées derrière l’écran qui réagissent à l’image affichée pour vous plonger au cœur d’un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l’immersion dans vos séries, films et jeux préférés est totale.
Un grand écran éclatant. Pour chaque scène dramatique
Peu importe ce que vous regardez, la technologie mini-LED Xtras vous offre une image grand écran vraiment impressionnante, avec des noirs profonds, un contraste net et des couleurs réalistes. De plus, ce téléviseur 4K Ambilight UHD est compatible avec tous les principaux formats HDR, ce qui vous permet de voir plus de détails, même dans les zones sombres et lumineuses.
La perfection, quelle que soit la source. Moteur Philips P5.
Le moteur Philips P5 produit une image aussi saisissante que vos contenus préférés. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les couleurs sont éclatantes, avec des tons de peau naturels. Le contraste est si net que vous ressentirez chaque détail, et les mouvements sont parfaitement fluides.
Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos.
Grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées, vos films, émissions et jeux bénéficient d’une qualité visuelle et sonore incroyable. L’image est fidèle à la vision du réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu’il se passe ! Entendez chaque mot clairement. Vivez des effets sonores entièrement immersifs.
Design haut de gamme. Conçu pour l'avenir.
Le cadre métallique ultra-fin et les pieds métalliques fins, tous deux en gris anthracite, confèrent à ce téléviseur une allure forte et minimaliste. Nos emballages utilisent du carton recyclé certifié FSC et nos documents sont imprimés sur du papier recyclé.
Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi
Connectez le système audio domestique sans fil Philips avec technologie DTS Play-Fi à des barres de son et des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Écoutez des films dans la cuisine. Écoutez de la musique où que vous soyez.
Des jeux épiques. 120 Hz, latence ultra-faible, VRR, FreeSync
Jouez sans limites et plongez au cœur des couleurs éclatantes Xtras ! HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz, latence ultra-faible, pour tirer le meilleur parti possible du matériel de gaming nouvelle génération, avec un gameplay fluide et réactif, des mouvements naturels ultra-fluides et de beaux graphismes. Le mode jeu d’Ambilight vous offre encore plus de sensations fortes.
Commande vocale. Fonctionne avec l’Assistant Google* et Alexa*
Si vous souhaitez contrôler ce téléviseur à l'aide d'assistants vocaux, c'est possible. Appairez tout simplement votre téléviseur à votre enceinte connectée Google, et vous pourrez demander à l'Assistant Google de contrôler le téléviseur et de rechercher des séries et des films. Vous pouvez également l'appairer à des appareils compatibles Alexa pour utiliser Alexa !
Mini-LED. Zones de rétroéclairage intelligentes. Contraste incroyable.
Prend en charge tous les principaux formats HDR
Spécificités Techniques
Ambilight
Fonctions Ambilight
S'adapte à la couleur du mur
Mode lounge
Mode jeu
Musique Ambilight
AmbiWakeup
AmbiSleep
compatible avec les enceintes domestiques sans fil Philips
Animation de démarrage Ambilight
Version Ambilight
3 côtés
Image/affichage
Diagonale de l'écran (pouces)
55
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
139
cm
Écran
LED 4K Ultra HD
Résolution d'écran
3840 x 2160
Fréquence de rafraîchissement natif
120
Hz
Processeur d'images
Processeur P5 Perfect Picture Engine
Amélioration de l'image
Perfect Natural Motion
Micro Dimming Premium
HDR10+
Dolby Vision
HLG (Hybrid Log Gamma)
CalMAN Ready
Résolution d'entrée de l'écran
Résolution - fréquence de rafraîchissement
576p-50 Hz
640 x 480 - 60 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440 - 60 Hz, 120 Hz
1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.
3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.
Tuner/réception/transmission
TV numérique
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Lecture vidéo
PAL
SECAM
Guide des programmes de télévision*
Guide électronique de programmes 8 j.
Indication de l'intensité du signal
Oui
Télétexte
Hypertexte 1 000 pages
Compatible HEVC
Oui
Smart TV
Système d'exploitation
Téléviseur Smart TV avec système d’exploitation amélioré
Fonctions de Smart TV
Interaction utilisateur
Mode miroir
SimplyShare
Télévision interactive
HbbTV
Applications Smart TV*
Amazon Prime Video
Netflix
Boutique Philips
YouTube
Assistant vocal*
Fonctionne avec Alexa
Fonctionne avec Google Home
Applications multimédias
Formats de lecture de vidéos
Conteneurs : AVI, MKV
H.264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
HEVC (H.265)
VP9
AV1
Formats de lecture de musique
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 à v9.2)
WMA-PRO (v9 et v10)
FLAC
Prise en charge des formats de sous-titres
.SRT
.SUB
.TXT
.SMI
.ASS
.SSA
Formats de lecture de photos
JPEG
BMP
GIF
PNG
360 Photo
HEIF
Traitement en cours
Puissance processeur
Dual Core
Niveau sonore
Audio
2.0 canaux
Puissance de sortie : 40 W (RMS)
Configuration des haut-parleurs
2 haut-parleurs moyennes-hautes fréquences 10 W, 2 tweeters 10 W
Codec
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Amélioration du son
Son I. A.
Dialogues clairs
Amélioration des basses Dolby
Ajusteur de volume Dolby
Mode nuit
Dolby Atmos
EQ IA
Connectivité
Nombre de connexions HDMI
4
Fonctionnalités HDMI
4K
Audio Return Channel (ARC)
EasyLink (HDMI-CEC)
Intercommunication de la télécommande
Contrôle audio du système
Mise en veille du système
Lecture 1 pression
Nombre de ports USB
2
Connexion sans fil
Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
Bluetooth® 5.0
Autres connexions
CI+ (Common Interface Plus)
Sortie audio numérique (optique)
Connecteur satellite
Ethernet-LAN RJ-45
Sortie casque
Connecteur de service
HDCP 2.3
Oui sur tous les connecteurs HDMI
HDMI ARC
Oui, sur HDMI1
Fonctionnalités HDMI 2.1
eARC/VRR/ALLM pris en charge
Débit maximal de 48 Mbits/s
eARC sur HDMI 1
FreeSync Premium
EasyLink 2.0
HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips
Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
Rakuten TV est disponible dans certaines langues et certains pays.
Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
La compatibilité avec l'Assistant Google est uniquement disponible en Allemagne et au Royaume-Uni.