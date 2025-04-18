Compatible avec les assistants vocaux et Apple AirPlay*

Vous avez le choix entre les assistants vocaux ! Appuyez sur le bouton Assistant Google de votre télécommande pour rechercher des films et des séries, obtenir des recommandations, contrôler des appareils connectés compatibles et plus encore, le tout par commandes vocales. Vous pouvez également passer par des appareils équipés d'Alexa pour contrôler le téléviseur. Profitez de contenus en streaming sur votre téléviseur depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Regardez des films à partir d'applications. Montrez vos photos à vos invités.*