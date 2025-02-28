Termes recherchés

      Energy Label Europe E étiquette énergétique
      Pour plus d'informations, téléchargez le étiquette énergétique (PDF 939.0KB)

      LED Téléviseur 4K Ambilight

      50PUS8010/12

      Immersion totale avec Ambilight

      Découvrez Ambilight, le téléviseur Smart TV avec Titan OS et un design européen exceptionnel. Accédez à tous vos films, séries et événements sportifs en un clin d'œil avec une superbe qualité d'image. Laissez-vous transporter par les couleurs, la lumière et le son 3D digne d'une salle de cinéma.

      Téléviseur 4K Ambilight

      • Téléviseur AMBILIGHT 126 cm (50")
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos et DTS:X
      Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

      Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

      Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Tous vos divertissements dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.

      Des moments intenses. Des scènes plus nettes.

      Des moments intenses. Des scènes plus nettes.

      Zoomez. Laissez-vous surprendre par les détails. La précision de l'image 4K défie l'imagination. Avec un écran Pixel Precise Ultra HD pour une netteté et des détails réalistes, il offre des expériences à couper le souffle à chaque instant.

      Couleurs et contrastes exceptionnels avec HDR10+

      Couleurs et contrastes exceptionnels avec HDR10+

      Plus de détails. Une qualité d'image optimisée, image par image. En mettant davantage l'accent sur les couleurs et le contraste, les séquences les plus sombres et les scènes les plus lumineuses gagnent en clarté.

      Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X

      Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X

      Avec Dolby Atmos, le son reste fidèle à la vision du réalisateur. La technologie DTS:X permet de créer des expériences sonores en 3D. C'est comme si vous y étiez ! L'ajout de cette dimension sonore assure une expérience encore plus immersive, à domicile.

      Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.

      Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.

      La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.

      Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

      Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

      Grâce à sa compatibilité Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec la commande vocale, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Pour tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight, une seule commande suffit. Le téléviseur est compatible avec les appareils dotés d'Alexa et Apple AirPlay.

      Dimensions au choix

      Dimensions au choix

      Grand ou petit format, optez pour un téléviseur qui correspond parfaitement à vos besoins. De l'écran modeste de 43" à la version 65", l'incroyable série 8000 offre des solutions judicieuses.

      Design européen, pensée durable

      Socle avec pieds latéraux, cadre fin, téléviseur LED 4K. La qualité du design européen. Grâce à Titan OS, le contenu est facile à trouver. Chaque détail a été soigneusement étudié, jusqu'à la télécommande en plastique recyclé et à l'emballage recyclé certifié FSC qui l'accompagne.

      Plus de clarté à chaque mot grâce à la fonction Amélioration vocale

      Percevez chaque mot avec clarté. La fonction Amélioration vocale vous permet d'augmenter ou de réduire le volume des dialogues sans modifier le son en arrière-plan. Résultat : chaque phrase prononcée est plus claire et vous ne manquez aucune information.

      Connectivité pensée pour le gaming

      Grâce au HDMI 2.1 et au VRR, profitez au maximum de votre console avec un gameplay plus rapide et des visuels plus fluides. Le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Passez au niveau supérieur.

      Spécificités Techniques

      • Ambilight

        Fonctions Ambilight
        • Animation FTI Ambilight
        • Musique Ambilight
        • AmbiSleep
        • Mode de jeu
        • Éclairage tamisé
        • Réveil avec lever de soleil
        • S'adapte à la couleur du mur
        Version Ambilight
        3 côtés

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (pouces)
        50  pouces
        Diagonale de l'écran (cm)
        126  cm
        Écran
        LED 4K Ultra HD
        Résolution d'écran
        3840 x 2160p
        Processeur d'images
        Pixel Precise Ultra HD
        Amélioration de l'image
        • Crystal Clear
        • ÉCO
        • Jeu
        • Compatible HDR 10+
        • Home Cinéma
        • Moniteur
        • Micro Dimming
        • Film
        • Personnel
        • Pixel Precise Ultra HD
        • Ultra Résolution

      • Résolution d'entrée de l'écran

        Résolution - fréquence de rafraîchissement
        640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indication de l'intensité du signal
        Oui
        Télétexte
        Hypertexte 1 000 pages
        Compatible HEVC
        Oui

      • Smart TV

        Applications Smart TV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Appli NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        Système d'exploitation
        Système d’exploitation TITAN
        Taille de la mémoire (flash)*
        8 Go

      • Fonctions de Smart TV

        Télévision interactive
        HbbTV
        Assistant vocal*
        • Fonctionne avec Alexa
        • Fonctionne avec Google Home
        Expérience Smart Home
        • IMPORTANT
        • Control4
        • Compatible avec Apple Home
        Barre de gaming
        Barre de jeu 2.0
        Compatible TTS
        Oui

      • Applications multimédias

        Formats de lecture de vidéos
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formats de lecture de musique
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Prise en charge des formats de sous-titres
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formats de lecture de photos
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Niveau sonore

        Audio
        2.0 canaux
        Puissance de sortie (RMS)
        20 W
        Configuration des haut-parleurs
        2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
        Amélioration du son
        • Mode AVL
        • Tous styles de son
        • Renforcement des basses
        • Dolby Atmos
        • Dolby Media Intelligence
        • Divertissement
        • Égaliseur
        • Profil auditif
        • Mode nuit
        • Personnel
        • Amélioration vocale
        • DTS:X
        Fonctionnalités du casque/des écouteurs
        Dolby Atmos pour casques et écouteurs
        Processeur audio
        IntelliSound
        Enceinte principale
        Bass Reflex à gamme étendue (FR01A)

      • Connectivité

        Nombre de connexions HDMI
        3
        Fonctionnalités HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Intercommunication de la télécommande
        • Contrôle audio du système
        • Mise en veille du système
        • Lecture 1 pression
        Nombre de ports USB
        2
        Connexion sans fil
        • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
        • Bluetooth® 5.2
        • couplage facile (bouton bleu RC)
        • Compatible avec Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Oui sur tous les connecteurs HDMI
        HDMI ARC
        Oui, sur HDMI1
        Fonctionnalités HDMI 2.1
        • eARC sur HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM pris en charge
        EasyLink 2.0
        • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
        • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

      • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

        Jeux
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatible HDR10+

      • Carte énergie UE

        Numéros d'enregistrement EPREL
        2229866
        Classe énergétique pour SDR
        E
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
        48  kWh/1 000 h
        Classe énergétique pour HDR
        G
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
        95  kWh/1 000 h
        Consommation du téléviseur éteint
        N/A
        Mode veille en réseau
        2,0  W
        Technologie de dalle utilisée
        LED LCD

      • Alimentation

        Puissance électrique
        100-240 V CA, 50/60 Hz
        Consommation en veille
        moins de 0,5 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        • Minuterie de mise hors tension automatique
        • Mode Eco
        • Capteur de luminosité
        • Image Muet (pour la radio)

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • 2 piles AAA
        • Brochure légale et de sécurité
        • Télécommande
        • Support de table
        • Cordon d'alimentation
        • Guide d'utilisation rapide

      • Design

        Couleurs du téléviseur
        Cadre noir mat
        Design du pied
        Pied avec arche noir en métal

      • Dimensions

        Distance entre 2 pieds
        804  millimètre
        Compatible avec un montage mural
        200 x 100 mm
        Téléviseur sans pied (l x H x P)
        1110 x 650 x 88 mm
        Téléviseur avec pied (l x H x P)
        1110 x 709 x 281 mm
        Carton (l x H x P)
        1210 x736 x 131 mm
        Poids du téléviseur sans pied
        8,50 kg
        Poids du téléviseur avec pied
        8,80 kg
        Poids, emballage compris
        11,18 kg

      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
      • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
      • La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
      • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
      • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
      • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
      • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
      • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
      • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
      • Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
      • *Apple, AirPlay et Apple Home sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
      emballage carton et papier à recycler - produit en fin de vie à recycler
