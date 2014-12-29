Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
50PFH4329/88
Téléviseur LED Full HD
Tout le monde à la maison appréciera l'image nette et saisissante du téléviseur LED Full HD Philips série 4300. Son design minimaliste, ses images éclatantes et son excellent son en font le choix idéal pour n'importe quelle pièce de la maison.
127 cm (50")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
Rien ne vaut la montée d'adrénaline due aux jeux, aux événements sportifs mouvementés ou aux films d'action. Ce téléviseur Philips a un Perfect Motion Rate de 100 Hz pour vous faire profiter d'une fluidité absolue des mouvements en image. Votre pouls peut s'accélérer, pas les images que vous regardez.
5.0
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Dylan02VR6
29/12/2014
France
très bon téléviseur
Je possède se téléviseur depuis 4 mois maintenant, très belle image et son, je trouve qu'il manque juste une entrée composante, a part sa, il est parfait! et je trouve qu'il a un très bon rapport qualité/prix.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4329 Téléviseur LED Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4329 Téléviseur LED Full HD
Philou49
14/08/2014
France
Excellent produit
Très bonne qualité d'image pour ce téléviseur grand écran. Je suis très satisfait de mon achat. Il manque juste prise RCA et VGA à mon avis.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 50PFH4329 Téléviseur LED Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 50PFH4329 Téléviseur LED Full HD
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.<br><br>La distribution de ces produits est soumise à des conditions particulières.
Une mise à niveau du logiciel est nécessaire pour la mise en pause des émissions de télévision et l'enregistrement USB. Pour plus de détails sur la mise à jour du logiciel, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv et accédez à la page d'assistance.