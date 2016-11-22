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Arrêté
273P3LPHEB/00
Écran PowerSensor novateur allégeant les factures d'électricité
L'écran à LED professionnel Philips 273P3 a reçu la certification EPEAT Or pour ses performances respectueuses de l'environnement. Doté de la technologie intelligente PowerSensor, il détecte la présence de l'utilisateur et ajuste sa consommation d'énergie en conséquence, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité jusqu'à 80 %.
P-line
27" (68,6 cm)
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
La base Super Ergo est un support de moniteur Philips inclinable, orientable à 90 degrés, réglable en hauteur et facile à utiliser. Vous pouvez régler le moniteur selon vos préférences personnelles de façon à optimiser votre confort visuel.
Les mécanismes d'inclinaison et de pivotement intégrés au socle du moniteur vous permettent de le tourner et de l'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.
4.0
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Leechmi
22/11/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Sensoren kaum zu sehen
Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
acsp
30/03/2016
Suisse
TV bleibt oft hängen.
Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.
Cet avis concerne le produit 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
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Le label EPEAT Or est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.